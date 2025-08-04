https://ria.ru/20250804/gaza-2033307671.html

Большинство населения Газы остается безработным, рассказал министр

Большинство населения Газы остается безработным, рассказал министр - РИА Новости, 04.08.2025

Большинство населения Газы остается безработным, рассказал министр

Порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта между движением ХАМАС и Израилем, заявил РИА Новости министр экономики... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:52:00+03:00

2025-08-04T16:52:00+03:00

2025-08-04T16:52:00+03:00

в мире

израиль

западный берег реки иордан

ливан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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КАИР, 4 авг - РИА Новости. Порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта между движением ХАМАС и Израилем, заявил РИА Новости министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад аль-Амур. "Экономические последствия войны очень серьезные… В Газе 90% жителей – безработные", - сказал он. По его словам, на Западном берегу реки Иордан ситуация с занятостью несколько лучше - там работают около половины трудоспособного населения. "Безработица на Западном берегу реки Иордан составляет 51%… Там установлено порядка тысячи израильских КПП и блок-постов. Эти меры подрывают палестинскую экономику, наряду с военными действиями и операциями сил безопасности", - добавил палестинский министр. Мухаммад аль-Амур также отметил, что на восстановление Газы, где разрушено 85% объектов инфраструктуры, потребуется свыше 50 миллиардов долларов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявил о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Это привело к гуманитарному кризису в анклаве, где большинство население не имеет доступа к достаточным объемам продовольствия и медикаментов. Местные власти сообщают о десятках погибших из-за недоедания взрослых палестинцев и детей. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250804/borrel-2033304142.html

https://ria.ru/20250804/palestina-2033292042.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году