https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html

Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист

Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист - РИА Новости, 04.08.2025

Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с палестинским движением ХАМАС, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T00:18:00+03:00

2025-08-04T00:18:00+03:00

2025-08-04T00:18:00+03:00

в мире

израиль

ливан

йемен

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с палестинским движением ХАМАС, сообщает журналист портала Axios Барак Равид. "Нетаньяху продвигает расширение военных операций в секторе Газа на фоне тупика в переговорах о заложниках", - написал Равид на своей странице в соцсети Х. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250803/gaza-2033133069.html

https://ria.ru/20250803/tusk-2033128403.html

израиль

ливан

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, йемен, биньямин нетаньяху, хамас