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Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист - РИА Новости, 04.08.2025
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00:18 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html
Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист
Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист - РИА Новости, 04.08.2025
Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с палестинским движением ХАМАС, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T00:18:00+03:00
2025-08-04T00:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с палестинским движением ХАМАС, сообщает журналист портала Axios Барак Равид. "Нетаньяху продвигает расширение военных операций в секторе Газа на фоне тупика в переговорах о заложниках", - написал Равид на своей странице в соцсети Х. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250803/gaza-2033133069.html
https://ria.ru/20250803/tusk-2033128403.html
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в мире, израиль, ливан, йемен, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист

Журналист Равад заявил о желании Нетаньяху расширить операции в секторе Газа

© AP Photo / Julia NikhinsonБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с палестинским движением ХАМАС, сообщает журналист портала Axios Барак Равид.
"Нетаньяху продвигает расширение военных операций в секторе Газа на фоне тупика в переговорах о заложниках", - написал Равид на своей странице в соцсети Х.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа медикаментами
Вчера, 20:04
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Вчера, 19:11
 
В миреИзраильЛиванЙеменБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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