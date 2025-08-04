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В Молдавии заявили, что дешевого газа больше не будет - РИА Новости, 04.08.2025
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13:09 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/gaz-2033241762.html
В Молдавии заявили, что дешевого газа больше не будет
В Молдавии заявили, что дешевого газа больше не будет - РИА Новости, 04.08.2025
В Молдавии заявили, что дешевого газа больше не будет
Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя считает, что после лишения компании "Молдовагаз" лицензии в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:09:00+03:00
2025-08-04T13:09:00+03:00
молдавия
украина
европа
дорин речан
молдовагаз
европейский банк реконструкции и развития
газпром
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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя считает, что после лишения компании "Молдовагаз" лицензии в республике больше не будет дешевого газа. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии в понедельник сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку природного газа. НАРЭ в мае назначило местную компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Передача функций от "Молдовагаз" к Energocom должна завершиться до 1 сентября без ущерба для потребителей. Регулятор энергорынка заверил, что смена поставщика не повлияет на газоснабжение республики. "Дешевого газа больше не будет. "Молдовагаз" выдавили с рынка Молдавии. НАРЭ отозвало у компании "Молдовагаз" лицензию на поставку природного газа. Теперь поставкой назад будет заниматься Energocom", - написал в своем Telegram-канале Цырдя. "Газпром" владеет 50% акций "Молдовагаз", правительство Молдавии контролирует 35,33% компании. Требования о разделении газовой деятельности введены в рамках либерализации энергорынка по европейским стандартам. В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. В июле премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom. Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
https://ria.ru/20250802/azerbajdzhan-2033013148.html
https://ria.ru/20250804/reshenie-2033200313.html
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молдавия, украина, европа, дорин речан, молдовагаз, европейский банк реконструкции и развития, газпром
Молдавия, Украина, Европа, Дорин Речан, Молдовагаз, Европейский банк реконструкции и развития, Газпром
В Молдавии заявили, что дешевого газа больше не будет

Цырдя: после лишения "Молдовагаза" лицензии дешевого газа больше не будет

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы в Молдавии
Трубопроводы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя считает, что после лишения компании "Молдовагаз" лицензии в республике больше не будет дешевого газа.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии в понедельник сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку природного газа. НАРЭ в мае назначило местную компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Передача функций от "Молдовагаз" к Energocom должна завершиться до 1 сентября без ущерба для потребителей. Регулятор энергорынка заверил, что смена поставщика не повлияет на газоснабжение республики.
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"Дешевого газа больше не будет. "Молдовагаз" выдавили с рынка Молдавии. НАРЭ отозвало у компании "Молдовагаз" лицензию на поставку природного газа. Теперь поставкой назад будет заниматься Energocom", - написал в своем Telegram-канале Цырдя.
"Газпром" владеет 50% акций "Молдовагаз", правительство Молдавии контролирует 35,33% компании. Требования о разделении газовой деятельности введены в рамках либерализации энергорынка по европейским стандартам.
В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. В июле премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom.
Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
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МолдавияУкраинаЕвропаДорин РечанМолдовагазЕвропейский банк реконструкции и развитияГазпром
 
 
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