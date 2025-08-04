https://ria.ru/20250804/fsb-2033181155.html

В КБР ликвидировали трех террористов

В КБР ликвидировали трех террористов - РИА Новости, 04.08.2025

В КБР ликвидировали трех террористов

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов, планировавших нападение на сотрудников силовых структур, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:46:00+03:00

2025-08-04T09:46:00+03:00

2025-08-04T11:10:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов, планировавших нападение на сотрудников силовых структур, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел, Следственным комитетом и Росгвардией пресечена подготовка террористического акта на территории Кабардино-Балкарской Республики", — говорится в заявлении.Задержание боевиков произошло в ночь на 1 августа. Автомобиль с тремя вооруженными мужчинами обнаружили на окраине селения Исламей Баксанского района. На требование сдаться они открыли огонь и были ликвидированы на месте."Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено", — уточнили в ведомстве.Силовики изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.

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россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ликвидации трех террористов, готовивших нападение на силовиков в КБР В СК сообщили, что трое террористов, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии, были обнаружены вооруженными в машине на окраине селения Исламей Баксанского района. Злоумышленники, как информировали в ФСБ, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. 2025-08-04T09:46 true PT1M06S

Кадры с места подготовки теракта в Кабардино-Балкарии ФСБ показала видео о пресечении подготовки теракта в Кабардино-Балкарии, где трое боевиков планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов и, оказав вооруженное сопротивление при задержании, были ликвидированы ответным огнем. 2025-08-04T09:46 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), россия