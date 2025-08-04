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В КБР ликвидировали трех террористов - РИА Новости, 04.08.2025
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09:46 04.08.2025 (обновлено: 11:10 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/fsb-2033181155.html
В КБР ликвидировали трех террористов
В КБР ликвидировали трех террористов - РИА Новости, 04.08.2025
В КБР ликвидировали трех террористов
В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов, планировавших нападение на сотрудников силовых структур, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:46:00+03:00
2025-08-04T11:10:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов, планировавших нападение на сотрудников силовых структур, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел, Следственным комитетом и Росгвардией пресечена подготовка террористического акта на территории Кабардино-Балкарской Республики", — говорится в заявлении.Задержание боевиков произошло в ночь на 1 августа. Автомобиль с тремя вооруженными мужчинами обнаружили на окраине селения Исламей Баксанского района. На требование сдаться они открыли огонь и были ликвидированы на месте."Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено", — уточнили в ведомстве.Силовики изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.
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россия
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Кадры с места ликвидации трех террористов, готовивших нападение на силовиков в КБР
В СК сообщили, что трое террористов, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии, были обнаружены вооруженными в машине на окраине селения Исламей Баксанского района. Злоумышленники, как информировали в ФСБ, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.
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Кадры с места подготовки теракта в Кабардино-Балкарии
ФСБ показала видео о пресечении подготовки теракта в Кабардино-Балкарии, где трое боевиков планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов и, оказав вооруженное сопротивление при задержании, были ликвидированы ответным огнем.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В КБР ликвидировали трех террористов

В КБР ликвидировали 3 террористов, готовивших нападение на силовиков

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов, планировавших нападение на сотрудников силовых структур, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел, Следственным комитетом и Росгвардией пресечена подготовка террористического акта на территории Кабардино-Балкарской Республики", — говорится в заявлении.
Задержание боевиков произошло в ночь на 1 августа. Автомобиль с тремя вооруженными мужчинами обнаружили на окраине селения Исламей Баксанского района. На требование сдаться они открыли огонь и были ликвидированы на месте.
"Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено", — уточнили в ведомстве.
Силовики изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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