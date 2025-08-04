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День наружного освещения пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030"
День наружного освещения пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030" - РИА Новости, 04.08.2025
День наружного освещения пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030"
День наружного освещения пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030" 5 августа, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:03:00+03:00
2025-08-04T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. День наружного освещения пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030" 5 августа, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. "День наружного освещения пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030" 5 августа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что праздник посвящен дню рождения ГУП "Моссвет". На мероприятии, в частности, пройдет лекция "История и современность архитектурного освещения Москвы", а также мастер-классы: "Лампочка своими руками", "Декорирование деревянных изделий в технике декупаж и чипборд". Праздник состоится на территории "Лужников".
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москва, моссвет
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Моссвет
День наружного освещения пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030"
День наружного освещения пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030" 5 августа