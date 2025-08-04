"Фонд имени Розы Люксембург"* внесли в перечень нежелательных
Минюст внес "Фонд имени Розы Люксембург" в список нежелательных организаций
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минюст РФ внес немецкий "Фонд имени Розы Люксембург"*, голландский "Фонд Роберта Карра для сетей гражданского общества"*, а также немецкую "Журналистскую сеть по освещению событий в Восточной Европе"* и американский "East View Information Services Inc."* в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства.
"Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.* ("Фонд имени Розы Люксембург"*, "Фонд социального анализа и политического образования имени Розы Люксембург"*)", - значится в перечне.
Также в Минюст внес в перечень еще три организации: голландский "Фонд Роберта Карра для сетей гражданского общества"*, американскую "East View Information Services Inc."* и немецкую "Журналистскую сеть по освещению событий в Восточной Европе"*.
Двадцать первого июля Генеральная прокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*, формирующую протестные настроения в РФ, радикализацию молодежи и дискредитацию российских властей. По информации Генпрокуратуры, фонд на постоянной основе распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами, а также иностранными и международными НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
* Внесены в перечень нежелательных организаций в России.