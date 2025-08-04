https://ria.ru/20250804/fns-2033175647.html
Налоговая разблокировала счета композитора Юрия Антонова
Налоговая разблокировала счета композитора Юрия Антонова - РИА Новости, 04.08.2025
Налоговая разблокировала счета композитора Юрия Антонова
Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала операции по счетам композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова, следует из данных сервиса... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:15:00+03:00
2025-08-04T09:15:00+03:00
2025-08-04T11:34:00+03:00
юрий антонов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала операции по счетам композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее агентство сообщало, что по данным на 18 июля, а также на 21 июля, были найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам Антонова. В настоящее время никаких ограничений не значится. "Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют", - говорится в материалах. Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем (ИП), основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП он был зарегистрирован в июле 1997 года.
https://ria.ru/20250715/nalog-2029127746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий антонов, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Юрий Антонов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Налоговая разблокировала счета композитора Юрия Антонова
ФНС разблокировала операции по счетам композитора Юрия Антонова