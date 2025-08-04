https://ria.ru/20250804/fns-2033175647.html

Налоговая разблокировала счета композитора Юрия Антонова

Налоговая разблокировала счета композитора Юрия Антонова - РИА Новости, 04.08.2025

Налоговая разблокировала счета композитора Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала операции по счетам композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова, следует из данных сервиса... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:15:00+03:00

2025-08-04T09:15:00+03:00

2025-08-04T11:34:00+03:00

юрий антонов

федеральная налоговая служба (фнс россии)

происшествия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала операции по счетам композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее агентство сообщало, что по данным на 18 июля, а также на 21 июля, были найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам Антонова. В настоящее время никаких ограничений не значится. "Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют", - говорится в материалах. Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем (ИП), основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП он был зарегистрирован в июле 1997 года.

https://ria.ru/20250715/nalog-2029127746.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юрий антонов, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия