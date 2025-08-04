https://ria.ru/20250804/festival-2033346885.html

В Калужской области отменили проведение фестиваля "Сигнал"

В Калужской области отменили проведение фестиваля "Сигнал" - РИА Новости, 04.08.2025

В Калужской области отменили проведение фестиваля "Сигнал"

Проведение музыкального фестиваля "Сигнал" в парке "Никола-Ленивец" в Калужской области не согласовано властями из соображений безопасности, сообщил глава... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:57:00+03:00

2025-08-04T19:57:00+03:00

2025-08-04T21:40:00+03:00

калужская область

дзержинский район

никола-ленивец

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Проведение музыкального фестиваля "Сигнал" в парке "Никола-Ленивец" в Калужской области не согласовано властями из соображений безопасности, сообщил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков. "Сообщаю что, учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки "Сигнал" на территории арт-парка "Никола-Ленивец" может представлять угрозу жизни и здоровью участников", - написал Вирков в своем Telegram-канале."С целью обеспечения противодействия терроризму, а также в связи с трагическими инцидентами, произошедшими в прошлые годы, не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности", - подчеркнул Вирков. Он отметил, что организаторы фестиваля ещё в начале апреля были уведомлены о решении властей. Между тем, на странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте" и на его сайте транслируется информация о том, что событие состоится, на него продают билеты. Фестиваль, который проводится с 2017 года и который организаторы называют "ведущим фестивалем современной музыки, архитектуры и искусства", должен пройти 14-18 августа. Организаторы обещают "9 сцен, 20000 участников, более 300 артистов, саб-ивенты ключевых музыкальных формаций и синтез культурных программ в окружении уникального природного ландшафта и объектов лэнд-арта".Вечером в понедельник на сайте "Николы-Ленивца" появилось объявление, согласно которому фестиваль проводиться на их площадке не может, поскольку "арт-парк Никола-Ленивец действует в правовом поле и выполняет требования властей по вопросам безопасности". Там также отмечается, что фестиваль проводится на их площадке, но не является их проектом и финансовых взаимоотношений у парка с организаторами нет."Мы искренне сочувствуем всем, у кого сорвалась запланированная и долгожданная поездка. Вопрос о режиме работы парка (будет ли он открыт для посещения) с 14 по 18 августа будет решен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032063234.html

калужская область

дзержинский район

никола-ленивец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калужская область, дзержинский район, никола-ленивец