Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области отменили проведение фестиваля "Сигнал" - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 04.08.2025 (обновлено: 21:40 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/festival-2033346885.html
В Калужской области отменили проведение фестиваля "Сигнал"
В Калужской области отменили проведение фестиваля "Сигнал" - РИА Новости, 04.08.2025
В Калужской области отменили проведение фестиваля "Сигнал"
Проведение музыкального фестиваля "Сигнал" в парке "Никола-Ленивец" в Калужской области не согласовано властями из соображений безопасности, сообщил глава... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:57:00+03:00
2025-08-04T21:40:00+03:00
калужская область
дзержинский район
никола-ленивец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb8c04d946d69c5e75103c3138be23b5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Проведение музыкального фестиваля "Сигнал" в парке "Никола-Ленивец" в Калужской области не согласовано властями из соображений безопасности, сообщил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков. &quot;Сообщаю что, учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки &quot;Сигнал&quot; на территории арт-парка &quot;Никола-Ленивец&quot; может представлять угрозу жизни и здоровью участников&quot;, - написал Вирков в своем Telegram-канале."С целью обеспечения противодействия терроризму, а также в связи с трагическими инцидентами, произошедшими в прошлые годы, не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности", - подчеркнул Вирков. Он отметил, что организаторы фестиваля ещё в начале апреля были уведомлены о решении властей. Между тем, на странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте" и на его сайте транслируется информация о том, что событие состоится, на него продают билеты. Фестиваль, который проводится с 2017 года и который организаторы называют "ведущим фестивалем современной музыки, архитектуры и искусства", должен пройти 14-18 августа. Организаторы обещают "9 сцен, 20000 участников, более 300 артистов, саб-ивенты ключевых музыкальных формаций и синтез культурных программ в окружении уникального природного ландшафта и объектов лэнд-арта".Вечером в понедельник на сайте "Николы-Ленивца" появилось объявление, согласно которому фестиваль проводиться на их площадке не может, поскольку "арт-парк Никола-Ленивец действует в правовом поле и выполняет требования властей по вопросам безопасности". Там также отмечается, что фестиваль проводится на их площадке, но не является их проектом и финансовых взаимоотношений у парка с организаторами нет."Мы искренне сочувствуем всем, у кого сорвалась запланированная и долгожданная поездка. Вопрос о режиме работы парка (будет ли он открыт для посещения) с 14 по 18 августа будет решен в ближайшее время", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032063234.html
калужская область
дзержинский район
никола-ленивец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eda58fc8e71f67fedab218a56ae40ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, дзержинский район, никола-ленивец
Калужская область, Дзержинский район, Никола-Ленивец
В Калужской области отменили проведение фестиваля "Сигнал"

Калужские власти запретили проводить фестиваль "Сигнал" в парке "Никола-Ленивец"

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в медиабанк
Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Проведение музыкального фестиваля "Сигнал" в парке "Никола-Ленивец" в Калужской области не согласовано властями из соображений безопасности, сообщил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков.
«

"Сообщаю что, учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки "Сигнал" на территории арт-парка "Никола-Ленивец" может представлять угрозу жизни и здоровью участников", - написал Вирков в своем Telegram-канале.

«
"С целью обеспечения противодействия терроризму, а также в связи с трагическими инцидентами, произошедшими в прошлые годы, не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности", - подчеркнул Вирков.
Он отметил, что организаторы фестиваля ещё в начале апреля были уведомлены о решении властей.
Между тем, на странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте" и на его сайте транслируется информация о том, что событие состоится, на него продают билеты. Фестиваль, который проводится с 2017 года и который организаторы называют "ведущим фестивалем современной музыки, архитектуры и искусства", должен пройти 14-18 августа. Организаторы обещают "9 сцен, 20000 участников, более 300 артистов, саб-ивенты ключевых музыкальных формаций и синтез культурных программ в окружении уникального природного ландшафта и объектов лэнд-арта".
Вечером в понедельник на сайте "Николы-Ленивца" появилось объявление, согласно которому фестиваль проводиться на их площадке не может, поскольку "арт-парк Никола-Ленивец действует в правовом поле и выполняет требования властей по вопросам безопасности". Там также отмечается, что фестиваль проводится на их площадке, но не является их проектом и финансовых взаимоотношений у парка с организаторами нет.
"Мы искренне сочувствуем всем, у кого сорвалась запланированная и долгожданная поездка. Вопрос о режиме работы парка (будет ли он открыт для посещения) с 14 по 18 августа будет решен в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
ПВО ночью сбила 74 украинских беспилотника
29 июля, 07:24
 
Калужская областьДзержинский районНикола-Ленивец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала