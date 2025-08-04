https://ria.ru/20250804/fas-2033321573.html

ФАС проверяет цены на 12 тысячах АЗС

ФАС проверяет цены на 12 тысячах АЗС - РИА Новости, 04.08.2025

ФАС проверяет цены на 12 тысячах АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены около 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства, сообщили... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:57:00+03:00

2025-08-04T17:57:00+03:00

2025-08-04T17:57:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аи-92

аи-95

газпром

экономика

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены около 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства, сообщили РИА Новости в ФАС. "Служба анализирует цены около 12 тысяч заправок, куда входят как АЗС вертикально интегрированных компаний, так и независимых. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования", - говорится в сообщении. В ФАС отметили, что служба возбудила дело в отношении компании "Газпром ГНП продажи", так как в мае-июне компания снизила объемы продаже бензина на бирже: Аи-92 - на 74%, Аи-95 – на 50%. Также сейчас в территориальных органах рассматривается четыре антимонопольных дела за необоснованное повышение цен на АЗС.

https://ria.ru/20250804/benzin-2033319615.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95, газпром, экономика