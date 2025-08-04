https://ria.ru/20250804/fas-2033321573.html
ФАС проверяет цены на 12 тысячах АЗС
ФАС проверяет цены на 12 тысячах АЗС - РИА Новости, 04.08.2025
ФАС проверяет цены на 12 тысячах АЗС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены около 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства, сообщили... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:57:00+03:00
2025-08-04T17:57:00+03:00
2025-08-04T17:57:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-92
аи-95
газпром
экономика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены около 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства, сообщили РИА Новости в ФАС. "Служба анализирует цены около 12 тысяч заправок, куда входят как АЗС вертикально интегрированных компаний, так и независимых. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования", - говорится в сообщении. В ФАС отметили, что служба возбудила дело в отношении компании "Газпром ГНП продажи", так как в мае-июне компания снизила объемы продаже бензина на бирже: Аи-92 - на 74%, Аи-95 – на 50%. Также сейчас в территориальных органах рассматривается четыре антимонопольных дела за необоснованное повышение цен на АЗС.
https://ria.ru/20250804/benzin-2033319615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95, газпром, экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-92, АИ-95, Газпром, Экономика
ФАС проверяет цены на 12 тысячах АЗС
ФАС проверяет 12 тысяч АЗС на нарушения антимонопольного законодательства