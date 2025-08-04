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СМИ: ЕС опасается бреши в своей ПВО из-за помощи Украине - РИА Новости, 04.08.2025
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08:16 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/es-2033169343.html
СМИ: ЕС опасается бреши в своей ПВО из-за помощи Украине
СМИ: ЕС опасается бреши в своей ПВО из-за помощи Украине - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ: ЕС опасается бреши в своей ПВО из-за помощи Украине
В странах ЕС опасаются длительной бреши в своей противовоздушной обороне из-за передачи находящихся в европейских странах систем Patriot Украине, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:16:00+03:00
2025-08-04T08:16:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В странах ЕС опасаются длительной бреши в своей противовоздушной обороне из-за передачи находящихся в европейских странах систем Patriot Украине, сообщает издание Euractiv со ссылкой на европейского дипломата. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. Позже Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. "Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и (у европейских стран - ред.) есть опасения о потенциально длительных пробелах в собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как заявил Трамп", - пишет издание. Высокопоставленный европейский дипломат заявил Euractiv, что ЕС было бы "страшно" отказываться от своих систем Patriot в пользу Киева. Как пишет издание, верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье оценивает, что поставки новых систем Patriot из США могут занять около семи лет. Другой источник заявил Euractiv, что поставки займут по меньшей мере несколько лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, борис писториус, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Борис Писториус, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
СМИ: ЕС опасается бреши в своей ПВО из-за помощи Украине

Euractiv: ЕС боится длительной бреши в своей ПВО из-за поставок Patriot Украине

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot
Комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В странах ЕС опасаются длительной бреши в своей противовоздушной обороне из-за передачи находящихся в европейских странах систем Patriot Украине, сообщает издание Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. Позже Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину
2 июля, 17:17
"Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и (у европейских стран - ред.) есть опасения о потенциально длительных пробелах в собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как заявил Трамп", - пишет издание.
Высокопоставленный европейский дипломат заявил Euractiv, что ЕС было бы "страшно" отказываться от своих систем Patriot в пользу Киева.
Как пишет издание, верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье оценивает, что поставки новых систем Patriot из США могут занять около семи лет. Другой источник заявил Euractiv, что поставки займут по меньшей мере несколько лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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США могут вывести из Европы до трети своих войск, пишет Politico
28 июля, 11:28
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампБорис ПисториусСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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