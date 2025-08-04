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Коллеги и поклонники Юрия Еремина собираются у Театра Моссовета

Коллеги и поклонники Юрия Еремина собираются у Театра Моссовета - РИА Новости, 04.08.2025

Коллеги и поклонники Юрия Еремина собираются у Театра Моссовета

Коллеги и поклонники таланта народного артиста России, режиссера Юрия Еремина начинают собираться на церемонию прощания с артистом, которая пройдет на Основной... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:05:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Коллеги и поклонники таланта народного артиста России, режиссера Юрия Еремина начинают собираться на церемонию прощания с артистом, которая пройдет на Основной сцене Театра Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. Еремин ушел из жизни в пятницу в возрасте 81 года. Появляются первые траурные венки. Так, к зданию Театра Моссовета привезли венок от коллектива РАМТа и Театра имени Пушкина. После прощания Еремина похоронят на Миусском кладбище в Москве. Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.

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москва, франция, юрий еремин, швейцария, гитис