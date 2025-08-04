https://ria.ru/20250804/erdogan-2033169548.html

В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине

В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине - РИА Новости, 04.08.2025

В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:18:00+03:00

2025-08-04T08:18:00+03:00

2025-08-04T08:18:00+03:00

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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. "Конечно, мы рассчитываем, что они будут интенсивными, турецкая сторона регулярно призывает сохранять диалог", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, как долго может сохраниться переговорный трек в Стамбуле. На вопрос о наличии попыток срыва этих переговоров, как это было в 2022 году, источник отметил, что "такие попытки будут всегда". "Постоянно будут. Поэтому и необходимо сохранять диалог", - уточнил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

https://ria.ru/20250804/vstrecha-2033164105.html

https://ria.ru/20250803/ssha-2033046066.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле