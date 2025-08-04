Рейтинг@Mail.ru
В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/erdogan-2033169548.html
В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине
В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине - РИА Новости, 04.08.2025
В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине
Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:18:00+03:00
2025-08-04T08:18:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. "Конечно, мы рассчитываем, что они будут интенсивными, турецкая сторона регулярно призывает сохранять диалог", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, как долго может сохраниться переговорный трек в Стамбуле. На вопрос о наличии попыток срыва этих переговоров, как это было в 2022 году, источник отметил, что "такие попытки будут всегда". "Постоянно будут. Поэтому и необходимо сохранять диалог", - уточнил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
https://ria.ru/20250804/vstrecha-2033164105.html
https://ria.ru/20250803/ssha-2033046066.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине

Эрдоган: переговоры по Украине должны продолжаться даже на фоне попыток срыва

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Турции оценили возможность встречи лидеров России и США
06:23
"Конечно, мы рассчитываем, что они будут интенсивными, турецкая сторона регулярно призывает сохранять диалог", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, как долго может сохраниться переговорный трек в Стамбуле.
На вопрос о наличии попыток срыва этих переговоров, как это было в 2022 году, источник отметил, что "такие попытки будут всегда".
"Постоянно будут. Поэтому и необходимо сохранять диалог", - уточнил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Все хуже и хуже": в США сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 01:50
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала