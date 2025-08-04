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В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль МЧС - РИА Новости, 04.08.2025
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17:25 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/energodar-2033313993.html
В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль МЧС
В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль МЧС - РИА Новости, 04.08.2025
В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль МЧС
Украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА автомобиль МЧС в Энергодаре за полчаса до удара по гражданской машине, рассказал РИА Новости глава города... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:25:00+03:00
2025-08-04T17:25:00+03:00
энергодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - РИА Новости. Украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА автомобиль МЧС в Энергодаре за полчаса до удара по гражданской машине, рассказал РИА Новости глава города Максим Пухов. Ранее власти города и региона сообщили, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил осколочные ранения. "В этот день было два инцидента. Первый - после обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание. На место прибыли экипажи МЧС. Приступили к тушению. После чего один из автомобилей был атакован ударным БПЛА. К счастью, при ударе об автомобиль заряд не сработал, детонации не произошло. Машина получила незначительные повреждения", - сказал Пухов Он отметил, что, судя по характеру атаки и целям, которые выбирают ВСУ, автомобиль МЧС был атакован намеренно. "Это свидетельствует о том, что они (украинские боевики - ред.) целенаправленно атаковали спасательные службы, которые прибывают на места происшествия", - сказал Пухов.
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энергодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль МЧС

В Энергодаре украинский беспилотник атаковал автомобиль МЧС

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - РИА Новости. Украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА автомобиль МЧС в Энергодаре за полчаса до удара по гражданской машине, рассказал РИА Новости глава города Максим Пухов.
Ранее власти города и региона сообщили, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил осколочные ранения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ в Херсонской области
08:16
"В этот день было два инцидента. Первый - после обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание. На место прибыли экипажи МЧС. Приступили к тушению. После чего один из автомобилей был атакован ударным БПЛА. К счастью, при ударе об автомобиль заряд не сработал, детонации не произошло. Машина получила незначительные повреждения", - сказал Пухов
Он отметил, что, судя по характеру атаки и целям, которые выбирают ВСУ, автомобиль МЧС был атакован намеренно.
"Это свидетельствует о том, что они (украинские боевики - ред.) целенаправленно атаковали спасательные службы, которые прибывают на места происшествия", - сказал Пухов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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ЭнергодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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