https://ria.ru/20250804/energodar-2033313993.html

В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль МЧС

В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль МЧС - РИА Новости, 04.08.2025

В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль МЧС

Украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА автомобиль МЧС в Энергодаре за полчаса до удара по гражданской машине, рассказал РИА Новости глава города... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:25:00+03:00

2025-08-04T17:25:00+03:00

2025-08-04T17:25:00+03:00

энергодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - РИА Новости. Украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА автомобиль МЧС в Энергодаре за полчаса до удара по гражданской машине, рассказал РИА Новости глава города Максим Пухов. Ранее власти города и региона сообщили, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил осколочные ранения. "В этот день было два инцидента. Первый - после обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание. На место прибыли экипажи МЧС. Приступили к тушению. После чего один из автомобилей был атакован ударным БПЛА. К счастью, при ударе об автомобиль заряд не сработал, детонации не произошло. Машина получила незначительные повреждения", - сказал Пухов Он отметил, что, судя по характеру атаки и целям, которые выбирают ВСУ, автомобиль МЧС был атакован намеренно. "Это свидетельствует о том, что они (украинские боевики - ред.) целенаправленно атаковали спасательные службы, которые прибывают на места происшествия", - сказал Пухов.

https://ria.ru/20250804/saldo-2033169119.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия