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Собянин рассказал о росте поддержанного экспорта из Москвы - РИА Новости, 04.08.2025
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09:46 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/eksport-2033180956.html
Собянин рассказал о росте поддержанного экспорта из Москвы
Собянин рассказал о росте поддержанного экспорта из Москвы - РИА Новости, 04.08.2025
Собянин рассказал о росте поддержанного экспорта из Москвы
Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на 25% в первом полугодии 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:46:00+03:00
2025-08-04T09:46:00+03:00
экономика
москва
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на 25% в первом полугодии 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Поддерживаем московских предпринимателей, экспортирующих свою продукцию на международные рынки. Московский экспортный центр предлагает множество инструментов для продвижения наших товаров и услуг за рубежом. По итогам первого полугодия 2025-го объем поддержанного экспорта из столицы вырос до 11,6 миллиарда рублей. Показатель увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил Собянин. Он отметил, что с помощью города предприниматели поставили продукцию в 30 дружественных стран. Среди лидеров по росту экспорта московской продукции - ОАЭ, Китай и Республика Беларусь. "Приобретая продукцию из Москвы, жители зарубежных стран смогут лучше узнать наш город, наши традиции и вкусы, а также ознакомиться с уровнем технологий и убедиться в качестве товаров и услуг. Приятно делиться тем, чем по-настоящему гордишься", - подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20250804/efimov-2033038548.html
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экономика, москва, оаэ, китай, сергей собянин
Экономика, Москва, ОАЭ, Китай, Сергей Собянин
Собянин рассказал о росте поддержанного экспорта из Москвы

Собянин: объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на 25%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на 25% в первом полугодии 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Поддерживаем московских предпринимателей, экспортирующих свою продукцию на международные рынки. Московский экспортный центр предлагает множество инструментов для продвижения наших товаров и услуг за рубежом. По итогам первого полугодия 2025-го объем поддержанного экспорта из столицы вырос до 11,6 миллиарда рублей. Показатель увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил Собянин.
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Он отметил, что с помощью города предприниматели поставили продукцию в 30 дружественных стран. Среди лидеров по росту экспорта московской продукции - ОАЭ, Китай и Республика Беларусь.
"Приобретая продукцию из Москвы, жители зарубежных стран смогут лучше узнать наш город, наши традиции и вкусы, а также ознакомиться с уровнем технологий и убедиться в качестве товаров и услуг. Приятно делиться тем, чем по-настоящему гордишься", - подчеркнул мэр.
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