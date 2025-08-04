https://ria.ru/20250804/ekspert-2033315573.html

Эксперт рассказал, когда появится ИИ, схожий по уровню с человеческим

Эксперт рассказал, когда появится ИИ, схожий по уровню с человеческим - РИА Новости, 04.08.2025

Эксперт рассказал, когда появится ИИ, схожий по уровню с человеческим

Универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, которому будут доступны все человеческие когнитивные способности, может... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:33:00+03:00

2025-08-04T17:33:00+03:00

2025-08-04T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, которому будут доступны все человеческие когнитивные способности, может появиться в ближайшие 5-10 лет, считает британский нобелевский лауреат и гендиректор принадлежащей корпорации Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис. "Не знаю, произойдет ли это в одно мгновение. Возможно, это будет происходить постепенно... Но у нас появится нечто, что можно было бы обоснованно назвать AGI, демонстрирующим все когнитивные способности, доступные человеку, возможно, в ближайшие пять-десять лет, а может, и раньше", - заявил Хассабис газете Guardian. По мнению Хассабиса, если ответственно и аккуратно интегрировать AGI в жизнь, он приведет человечество к "невероятной производительности" и процветанию, которое эксперт называет не иначе, как "радикальным изобилием". Хассабис также считает, что революция в области искусственного интеллекта будет в 10 раз масштабнее и, возможно, в 10 раз быстрее промышленной революции. При этом, как отмечает Хассабис, основными проблемами, сопряженными с развитием искусственного интеллекта, на данном этапе остаются высокое энергопотребление и последствия для рынка труда. В 2024 году британец Хассабис получил Нобелевскую премию по химии. Вместе с Джоном Джампером он разработал модель искусственного интеллекта, благодаря которой можно предсказывать структуры молекул белков, составляющих основу жизни, и создавать новые молекулы - в том числе лекарств, материалов и сенсоров.

https://ria.ru/20250802/simonjan-2033036338.html

https://ria.ru/20250802/ii-2033005544.html

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технологии, google