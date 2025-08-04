https://ria.ru/20250804/ekonomika-2033365869.html
Опрос: жители Румынии стараются делать сбережения на фоне жесткой экономии
Опрос: жители Румынии стараются делать сбережения на фоне жесткой экономии - РИА Новости, 04.08.2025
Опрос: жители Румынии стараются делать сбережения на фоне жесткой экономии
Жители Румынии заметно ограничивают повседневные расходы и стараются делать сбережения на фоне принимаемых правительством мер жесткой экономии, свидетельствуют... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:11:00+03:00
2025-08-04T23:11:00+03:00
2025-08-04T23:11:00+03:00
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КИШИНЕВ 4 авг - РИА Новости. Жители Румынии заметно ограничивают повседневные расходы и стараются делать сбережения на фоне принимаемых правительством мер жесткой экономии, свидетельствуют результаты исследования румынской компании консалтинга Exact Business Solutions, которые публикуют в понедельник местные телеканалы. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры, которые вступят в силу с 1 августа, также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников. "Мы видим четкую тенденцию к корректировке и адаптации со стороны румынских потребителей. Согласно результатами исследования, 54% опрошенных смогли в текущем году создать финансовые резервы на случай непредвиденных обстоятельств, а 44% намерены продолжать формирование сбережений в будущем. Практически во всех категориях товаров и услуг зафиксировано снижение потребления, однако наиболее значительное сокращение спроса отмечается в сфере косметических товаров, безалкогольных напитков, транспортных и туристических услуг, а также в финансовом секторе и сфере телекоммуникаций", - отмечает телеканал Antena 3, ссылаясь на представителя Exact Business Solutions Жульена Зидару. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
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в мире, румыния
Опрос: жители Румынии стараются делать сбережения на фоне жесткой экономии
Exact Business Solutions: жители Румынии стараются делать сбережения
КИШИНЕВ 4 авг - РИА Новости.
Жители Румынии заметно ограничивают повседневные расходы и стараются делать сбережения на фоне принимаемых правительством мер жесткой экономии, свидетельствуют результаты исследования румынской компании консалтинга Exact Business Solutions
, которые публикуют в понедельник местные телеканалы.
Правительство Румынии
на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры, которые вступят в силу с 1 августа, также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников.
"Мы видим четкую тенденцию к корректировке и адаптации со стороны румынских потребителей. Согласно результатами исследования, 54% опрошенных смогли в текущем году создать финансовые резервы на случай непредвиденных обстоятельств, а 44% намерены продолжать формирование сбережений в будущем. Практически во всех категориях товаров и услуг зафиксировано снижение потребления, однако наиболее значительное сокращение спроса отмечается в сфере косметических товаров, безалкогольных напитков, транспортных и туристических услуг, а также в финансовом секторе и сфере телекоммуникаций", - отмечает телеканал Antena 3, ссылаясь на представителя Exact Business Solutions Жульена Зидару.
Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.