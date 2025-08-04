https://ria.ru/20250804/egipet-2033258673.html
В Египте начались выборы в сенат
В Египте начались выборы в сенат - РИА Новости, 04.08.2025
В Египте начались выборы в сенат
Избирательные участки открылись для голосования на выборах в сенат Египта (верхнюю палата парламента), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:57:00+03:00
2025-08-04T13:57:00+03:00
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КАИР, 4 авг - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах в сенат Египта (верхнюю палата парламента), передает корреспондент РИА Новости. Голосование в 27 провинциях страны продлится два дня - в понедельник и вторник с 09.00 до 21.00. На избирательных участках за пределами Египта голосование прошло 1 и 2 августа.. Как сообщила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, лидер страны уже проголосовал на избирательном участке в школе в районе Гелиополис в Каире. Право голоса имеют порядка 68 миллионов избирателей, 4 и 5 августа на территории страны будут работать более 8 тысяч избирательных участков. Сенат Египта состоит из 300 членов, две трети из которых избираются в ходе выборов - 100 по одномандатной системе и столько же по партийным спискам. Оставшуюся треть назначает лично президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. В законе о выборах указано, что женщины должны составлять не менее 10% членов верхней палаты египетского парламента. Окончательный список кандидатов был оглашен 18 июля, в тот же день началась избирательная кампания. Ожидается, что результаты выборов в верхнюю палату парламента Египта объявят 12 августа. Предыдущие выборы в Сенат Египта состоялись в августе 2020 года, большинство мест на них получила пропрезидентская партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины").
https://ria.ru/20250803/egipet-2033086115.html
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в мире, египет, каир (город), абдель фаттах ас-сиси
В мире, Египет, Каир (город), Абдель Фаттах ас-Сиси
В Египте начались выборы в сенат
В Египте открылись избирательные участки для голосования на выборах в сенат
КАИР, 4 авг - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах в сенат Египта (верхнюю палата парламента), передает корреспондент РИА Новости.
Голосование в 27 провинциях страны продлится два дня - в понедельник и вторник с 09.00 до 21.00. На избирательных участках за пределами Египта
голосование прошло 1 и 2 августа..
Как сообщила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси
, лидер страны уже проголосовал на избирательном участке в школе в районе Гелиополис в Каире
.
Право голоса имеют порядка 68 миллионов избирателей, 4 и 5 августа на территории страны будут работать более 8 тысяч избирательных участков.
Сенат Египта состоит из 300 членов, две трети из которых избираются в ходе выборов - 100 по одномандатной системе и столько же по партийным спискам. Оставшуюся треть назначает лично президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. В законе о выборах указано, что женщины должны составлять не менее 10% членов верхней палаты египетского парламента.
Окончательный список кандидатов был оглашен 18 июля, в тот же день началась избирательная кампания. Ожидается, что результаты выборов в верхнюю палату парламента Египта объявят 12 августа.
Предыдущие выборы в Сенат Египта состоялись в августе 2020 года, большинство мест на них получила пропрезидентская партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины").