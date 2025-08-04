Ефимов: в Москве возведут 58 бизнес-центров к 2030 году
Ефимов: в Москве появится почти 60 деловых центров к 2030 году
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Через пять лет в Москве появятся 58 деловых центров более чем на 3 миллиона "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"К 2030 году в Москве планируют построить 58 новых объектов деловой инфраструктуры общей площадью около 3,3 миллиона квадратных метров. Бизнес-центры появятся в 33 районах 10 административных округов Москвы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В частности, на западе возведут 13 офисных центров, на севере - 12, в центре - 10, уточнил замглавы города. Новые объекты будут расположены в Хорошево-Мневниках, на Якиманке, в Лефортове, Замоскворечье, Марьиной Роще, Ясеневе, Коммунарке, Кунцеве.
Например, один из бизнес-центров планируют построить на 3-й Хорошевской улице. Там появится объект на 135 тысяч квадратных метров, состоящий из двух 34-этажных башен. Другой офисный комплекс на 36 тысяч "квадратов" возведут на Молдавской улице в районе Кунцево. На улице Алексея Свиридова будет расположен деловой центр площадью более 21 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по строительству офисов, жилья и соцобъектов в Рублево-Архангельском.