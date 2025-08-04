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Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и Черным морем

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и Черным морем - РИА Новости, 04.08.2025

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и Черным морем

Средства ПВО утром сбили пять украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:50:00+03:00

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россия

безопасность

республика крым

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО утром сбили пять украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны РФ."4 августа с 08.40 мск до 09.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией республики Крым и два – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

черное море

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россия, безопасность, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)