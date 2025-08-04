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Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и Черным морем
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и Черным морем - РИА Новости, 04.08.2025
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и Черным морем
Средства ПВО утром сбили пять украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:50:00+03:00
2025-08-04T10:50:00+03:00
2025-08-04T10:58:00+03:00
россия
безопасность
республика крым
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО утром сбили пять украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны РФ."4 августа с 08.40 мск до 09.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией республики Крым и два – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и Черным морем
Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Крымом и Черном морем