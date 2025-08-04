https://ria.ru/20250804/dorogi-2033188310.html

На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей

На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.08.2025

На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей

Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:29:00+03:00

2025-08-04T10:29:00+03:00

2025-08-04T10:40:00+03:00

курская область

экономика

белгородская область

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_49cbfbdf9a34cd95162af1f21346499b.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Направим 11 субъектам свыше 16,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительное финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Глава российского кабмина подчеркнул, что от качества дорожной инфраструктуры зависит и комфорт, и безопасность жителей."Важно следить за соблюдением сроков и, конечно, за эффективностью расходования соответствующих средств", - напомнил Мишустин.

https://ria.ru/20250804/kurskaya-2033186843.html

курская область

белгородская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, экономика, белгородская область, брянская область