https://ria.ru/20250804/dorogi-2033188310.html
На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей
На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.08.2025
На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей
Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:29:00+03:00
2025-08-04T10:29:00+03:00
2025-08-04T10:40:00+03:00
курская область
экономика
белгородская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_49cbfbdf9a34cd95162af1f21346499b.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Направим 11 субъектам свыше 16,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительное финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Глава российского кабмина подчеркнул, что от качества дорожной инфраструктуры зависит и комфорт, и безопасность жителей."Важно следить за соблюдением сроков и, конечно, за эффективностью расходования соответствующих средств", - напомнил Мишустин.
https://ria.ru/20250804/kurskaya-2033186843.html
курская область
белгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7a69ab49aa0f0003e3f7cfd0eb0c2973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, экономика, белгородская область, брянская область
Курская область, Экономика, Белгородская область, Брянская область
На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей
Правительство даст 11 регионам 16,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог