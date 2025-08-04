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На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.08.2025
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10:29 04.08.2025 (обновлено: 10:40 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/dorogi-2033188310.html
На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей
На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.08.2025
На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей
Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:29:00+03:00
2025-08-04T10:40:00+03:00
курская область
экономика
белгородская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Направим 11 субъектам свыше 16,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительное финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Глава российского кабмина подчеркнул, что от качества дорожной инфраструктуры зависит и комфорт, и безопасность жителей."Важно следить за соблюдением сроков и, конечно, за эффективностью расходования соответствующих средств", - напомнил Мишустин.
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курская область, экономика, белгородская область, брянская область
Курская область, Экономика, Белгородская область, Брянская область
На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей

Правительство даст 11 регионам 16,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Направим 11 субъектам свыше 16,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительное финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава российского кабмина подчеркнул, что от качества дорожной инфраструктуры зависит и комфорт, и безопасность жителей.
"Важно следить за соблюдением сроков и, конечно, за эффективностью расходования соответствующих средств", - напомнил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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