Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области несколько домов пострадали из-за размыва склона - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 04.08.2025 (обновлено: 16:14 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/doma-2033257269.html
В Воронежской области несколько домов пострадали из-за размыва склона
В Воронежской области несколько домов пострадали из-за размыва склона - РИА Новости, 04.08.2025
В Воронежской области несколько домов пострадали из-за размыва склона
Несколько домовладений в селе Ямное Воронежской области получили повреждения в результате размыва склона сильными дождями, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:53:00+03:00
2025-08-04T16:14:00+03:00
происшествия
воронежская область
рамонский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033295295_0:440:960:980_1920x0_80_0_0_8c92caaddabe97692e17e63615f224a4.jpg
ТУЛА, 4 авг – РИА Новости. Несколько домовладений в селе Ямное Воронежской области получили повреждения в результате размыва склона сильными дождями, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Рамонского муниципального района. "В воскресенье 3 августа в результате выпадения значительного количества осадков в виде дождя произошло размывание грунта склона в районе улиц Ленина и Набережной села Ямное. В результате пострадало несколько домовладений по улице Набережной. В настоящее время на месте работают должностные лица администраций Рамонского района и Яменского сельского поселения, а также сотрудники Яменской коммунальной компании", - сказали агентству в пресс-службе администрации. Житель села Александр Молодцов рассказал РИА Новости, что впервые сход песка и воды произошел в конце июля текущего года, тогда селем завалило только местную дорогу. "Администрация пригнала тяжелую технику, тракторы. Они почистили, но было очевидно, что проблема повторится… Так оно и произошло: залповый выброс дождя спровоцировал огромный сход песка. Повреждено домовладение, повреждена машина", - сказал собеседник агентства. Молодцов уточнил, что в 10 метрах от частных домовладений стоят многоквартирные дома. Местные жители переживают, что "еще один такой сход, и они могут оказаться внизу", поэтому просят администрацию оперативно решить вопрос.
https://ria.ru/20250803/turisty-2033116403.html
https://ria.ru/20250804/sel-2033185982.html
воронежская область
рамонский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033295295_0:350:960:1070_1920x0_80_0_0_c0bbcc303ec99062bcb899bdebf582f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, рамонский район
Происшествия, Воронежская область, Рамонский район
В Воронежской области несколько домов пострадали из-за размыва склона

В селе Ямное Воронежской области из-за размыва склона пострадали домовладения

© Фото : соцсетиПоследствия размыва склона сильными дождями в селе Ямное Воронежской области
Последствия размыва склона сильными дождями в селе Ямное Воронежской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 4 авг – РИА Новости. Несколько домовладений в селе Ямное Воронежской области получили повреждения в результате размыва склона сильными дождями, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Рамонского муниципального района.
"В воскресенье 3 августа в результате выпадения значительного количества осадков в виде дождя произошло размывание грунта склона в районе улиц Ленина и Набережной села Ямное. В результате пострадало несколько домовладений по улице Набережной. В настоящее время на месте работают должностные лица администраций Рамонского района и Яменского сельского поселения, а также сотрудники Яменской коммунальной компании", - сказали агентству в пресс-службе администрации.
Подъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Туристы в Краснодарском крае не пострадали из-за непогоды
Вчера, 17:25
Житель села Александр Молодцов рассказал РИА Новости, что впервые сход песка и воды произошел в конце июля текущего года, тогда селем завалило только местную дорогу.
"Администрация пригнала тяжелую технику, тракторы. Они почистили, но было очевидно, что проблема повторится… Так оно и произошло: залповый выброс дождя спровоцировал огромный сход песка. Повреждено домовладение, повреждена машина", - сказал собеседник агентства.
Молодцов уточнил, что в 10 метрах от частных домовладений стоят многоквартирные дома. Местные жители переживают, что "еще один такой сход, и они могут оказаться внизу", поэтому просят администрацию оперативно решить вопрос.
Последствия схода селевого потока в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Тырныаузе продолжают расчищать дороги после схода селя
10:20
 
ПроисшествияВоронежская областьРамонский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала