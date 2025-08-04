https://ria.ru/20250804/doma-2033257269.html
В Воронежской области несколько домов пострадали из-за размыва склона
В Воронежской области несколько домов пострадали из-за размыва склона - РИА Новости, 04.08.2025
В Воронежской области несколько домов пострадали из-за размыва склона
Несколько домовладений в селе Ямное Воронежской области получили повреждения в результате размыва склона сильными дождями, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:53:00+03:00
2025-08-04T13:53:00+03:00
2025-08-04T16:14:00+03:00
происшествия
воронежская область
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ТУЛА, 4 авг – РИА Новости. Несколько домовладений в селе Ямное Воронежской области получили повреждения в результате размыва склона сильными дождями, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Рамонского муниципального района. "В воскресенье 3 августа в результате выпадения значительного количества осадков в виде дождя произошло размывание грунта склона в районе улиц Ленина и Набережной села Ямное. В результате пострадало несколько домовладений по улице Набережной. В настоящее время на месте работают должностные лица администраций Рамонского района и Яменского сельского поселения, а также сотрудники Яменской коммунальной компании", - сказали агентству в пресс-службе администрации. Житель села Александр Молодцов рассказал РИА Новости, что впервые сход песка и воды произошел в конце июля текущего года, тогда селем завалило только местную дорогу. "Администрация пригнала тяжелую технику, тракторы. Они почистили, но было очевидно, что проблема повторится… Так оно и произошло: залповый выброс дождя спровоцировал огромный сход песка. Повреждено домовладение, повреждена машина", - сказал собеседник агентства. Молодцов уточнил, что в 10 метрах от частных домовладений стоят многоквартирные дома. Местные жители переживают, что "еще один такой сход, и они могут оказаться внизу", поэтому просят администрацию оперативно решить вопрос.
https://ria.ru/20250803/turisty-2033116403.html
https://ria.ru/20250804/sel-2033185982.html
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происшествия, воронежская область, рамонский район
Происшествия, Воронежская область, Рамонский район
В Воронежской области несколько домов пострадали из-за размыва склона
В селе Ямное Воронежской области из-за размыва склона пострадали домовладения
ТУЛА, 4 авг – РИА Новости. Несколько домовладений в селе Ямное Воронежской области получили повреждения в результате размыва склона сильными дождями, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Рамонского муниципального района.
"В воскресенье 3 августа в результате выпадения значительного количества осадков в виде дождя произошло размывание грунта склона в районе улиц Ленина и Набережной села Ямное. В результате пострадало несколько домовладений по улице Набережной. В настоящее время на месте работают должностные лица администраций Рамонского района
и Яменского сельского поселения, а также сотрудники Яменской коммунальной компании", - сказали агентству в пресс-службе администрации.
Житель села Александр Молодцов рассказал РИА Новости, что впервые сход песка и воды произошел в конце июля текущего года, тогда селем завалило только местную дорогу.
"Администрация пригнала тяжелую технику, тракторы. Они почистили, но было очевидно, что проблема повторится… Так оно и произошло: залповый выброс дождя спровоцировал огромный сход песка. Повреждено домовладение, повреждена машина", - сказал собеседник агентства.
Молодцов уточнил, что в 10 метрах от частных домовладений стоят многоквартирные дома. Местные жители переживают, что "еще один такой сход, и они могут оказаться внизу", поэтому просят администрацию оперативно решить вопрос.