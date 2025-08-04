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Частично обрушившийся дом в Астрахани снесут после вывоза вещей
Частично обрушившийся дом в Астрахани снесут после вывоза вещей - РИА Новости, 04.08.2025
Частично обрушившийся дом в Астрахани снесут после вывоза вещей
Частично обрушившийся дом в Астрахани начнут сносить после того, как жильцы закончат вывозить из квартир свои вещи, сообщил глава города Игорь Редькин. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:15:00+03:00
2025-08-04T13:15:00+03:00
2025-08-04T13:15:00+03:00
жилье
астрахань
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Частично обрушившийся дом в Астрахани начнут сносить после того, как жильцы закончат вывозить из квартир свои вещи, сообщил глава города Игорь Редькин. Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улице Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани в конце июля. Никто не пострадал. "После того, как жильцы дома вывезут вещи, начнем проводить работы по его сносу", - написал Редькин в Telegram-канале. Он добавил, что единовременные выплаты уже произведены по 47 заявлениям, остальные находятся в обработке. Редькин отметил, что спасатели запретили заходить в ряд помещений первого подъезда в связи с угрозой безопасности, поэтому принято решение, что их собственники также будут признаны утратившими свое имущество.
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жилье, астрахань, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Жилье, Астрахань, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
Частично обрушившийся дом в Астрахани снесут после вывоза вещей
Редькин: частично обрушившийся дом в Астрахани начнут сносить после вывоза вещей