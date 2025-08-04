Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за неделю погибло два человека, еще 18 пострадали - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 04.08.2025 (обновлено: 15:58 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/dnr-2033290848.html
В ДНР за неделю погибло два человека, еще 18 пострадали
В ДНР за неделю погибло два человека, еще 18 пострадали - РИА Новости, 04.08.2025
В ДНР за неделю погибло два человека, еще 18 пострадали
Два человека погибли, еще 18 пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:57:00+03:00
2025-08-04T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 18 пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 28 июля по 3 августа погибли два гражданских лица, еще 18 человек получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9755 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 858 гражданских лиц, включая 1022 ребенка.
https://ria.ru/20250804/vostok-2033232928.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР за неделю погибло два человека, еще 18 пострадали

Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР погибло два человека, еще 18 пострадали

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 18 пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 28 июля по 3 августа погибли два гражданских лица, еще 18 человек получили ранения.
Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9755 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 858 гражданских лиц, включая 1022 ребенка.
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала