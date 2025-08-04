https://ria.ru/20250804/dnr-2033290848.html

В ДНР за неделю погибло два человека, еще 18 пострадали

В ДНР за неделю погибло два человека, еще 18 пострадали - РИА Новости, 04.08.2025

В ДНР за неделю погибло два человека, еще 18 пострадали

Два человека погибли, еще 18 пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:57:00+03:00

2025-08-04T15:57:00+03:00

2025-08-04T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 18 пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 28 июля по 3 августа погибли два гражданских лица, еще 18 человек получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9755 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 858 гражданских лиц, включая 1022 ребенка.

https://ria.ru/20250804/vostok-2033232928.html

донецкая народная республика

украина

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2025

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия