https://ria.ru/20250804/dnr-2033279304.html

Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке

Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке - РИА Новости, 04.08.2025

Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке

Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, что в четырех районах Донецка, ранее считавшихся прифронтовыми, повреждено более 2,1 тысячи... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:57:00+03:00

2025-08-04T14:57:00+03:00

2025-08-04T14:57:00+03:00

жилье

донецк

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, что в четырех районах Донецка, ранее считавшихся прифронтовыми, повреждено более 2,1 тысячи многоквартирных домов и более 250 социальных объектов, работа по восстановлению начнется в 2025 году. "Самым важным, на самом деле символичным, Владимир Владимирович, стало, конечно же, решение о восстановлении четырех, ранее считавшихся прифронтовыми, районов Донецка – это Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы. После того как линия фронта отодвинулась, теперь наконец-то есть возможность уже в полной мере уделить им внимание. Там 2189 многоквартирных жилых домов повреждено или разрушено, там 256 объектов социальной сферы повреждено", - сказал Пушилин на встрече с президентом. Глава республики отметил, что настрой на работу оптимистичный. По его словам, к восстановлению приступят уже в 2025 году. "Расписали уже трехлетку. Здесь очень серьезное взаимодействие с Минстроем Российской Федерации и с регионом-шефом Москвой, с Сергеем Семеновичем (Собяниным мэром столицы - ред.). Здесь все выверяем и ориентируемся на запросы жителей, потому что они как раз указывают на то, чему нужно уделить дополнительное внимание", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250804/bolnitsa-2033270497.html

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жилье, донецк, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество