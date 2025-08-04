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Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке - РИА Новости, 04.08.2025
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14:57 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/dnr-2033279304.html
Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке
Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке - РИА Новости, 04.08.2025
Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, что в четырех районах Донецка, ранее считавшихся прифронтовыми, повреждено более 2,1 тысячи... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:57:00+03:00
2025-08-04T14:57:00+03:00
жилье
донецк
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, что в четырех районах Донецка, ранее считавшихся прифронтовыми, повреждено более 2,1 тысячи многоквартирных домов и более 250 социальных объектов, работа по восстановлению начнется в 2025 году. "Самым важным, на самом деле символичным, Владимир Владимирович, стало, конечно же, решение о восстановлении четырех, ранее считавшихся прифронтовыми, районов Донецка – это Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы. После того как линия фронта отодвинулась, теперь наконец-то есть возможность уже в полной мере уделить им внимание. Там 2189 многоквартирных жилых домов повреждено или разрушено, там 256 объектов социальной сферы повреждено", - сказал Пушилин на встрече с президентом. Глава республики отметил, что настрой на работу оптимистичный. По его словам, к восстановлению приступят уже в 2025 году. "Расписали уже трехлетку. Здесь очень серьезное взаимодействие с Минстроем Российской Федерации и с регионом-шефом Москвой, с Сергеем Семеновичем (Собяниным мэром столицы - ред.). Здесь все выверяем и ориентируемся на запросы жителей, потому что они как раз указывают на то, чему нужно уделить дополнительное внимание", - подчеркнул он.
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жилье, донецк, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Жилье, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке

Пушилин доложил Путину о восстановлении 2,1 тысячи домов в 4 районах Донецка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, что в четырех районах Донецка, ранее считавшихся прифронтовыми, повреждено более 2,1 тысячи многоквартирных домов и более 250 социальных объектов, работа по восстановлению начнется в 2025 году.
"Самым важным, на самом деле символичным, Владимир Владимирович, стало, конечно же, решение о восстановлении четырех, ранее считавшихся прифронтовыми, районов Донецка – это Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы. После того как линия фронта отодвинулась, теперь наконец-то есть возможность уже в полной мере уделить им внимание. Там 2189 многоквартирных жилых домов повреждено или разрушено, там 256 объектов социальной сферы повреждено", - сказал Пушилин на встрече с президентом.
Глава республики отметил, что настрой на работу оптимистичный. По его словам, к восстановлению приступят уже в 2025 году.
"Расписали уже трехлетку. Здесь очень серьезное взаимодействие с Минстроем Российской Федерации и с регионом-шефом Москвой, с Сергеем Семеновичем (Собяниным мэром столицы - ред.). Здесь все выверяем и ориентируемся на запросы жителей, потому что они как раз указывают на то, чему нужно уделить дополнительное внимание", - подчеркнул он.
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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ЖильеДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
 
 
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