https://ria.ru/20250804/deptrans-2033168815.html

Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт

Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 04.08.2025

Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт

Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в понедельник в связи с ухудшением погоды. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:10:00+03:00

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общество

москва

ливневые дожди и грозы в москве

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в понедельник в связи с ухудшением погоды. "В городе сегодня ожидается сильный дождь - для поездок используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, дождь с грозой и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до конца дня", - говорится в Telegram-канале ведомства. Также столичный дептранс порекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, для поездок по городу использовать метро.

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общество, москва, ливневые дожди и грозы в москве