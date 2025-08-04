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Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 04.08.2025
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08:10 04.08.2025 (обновлено: 11:12 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/deptrans-2033168815.html
Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт
Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 04.08.2025
Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт
Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в понедельник в связи с ухудшением погоды. РИА Новости, 04.08.2025
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общество
москва
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в понедельник в связи с ухудшением погоды. "В городе сегодня ожидается сильный дождь - для поездок используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, дождь с грозой и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до конца дня", - говорится в Telegram-канале ведомства. Также столичный дептранс порекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, для поездок по городу использовать метро.
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общество, москва, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Ливневые дожди и грозы в Москве
Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт

Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт из-за дождя

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в понедельник в связи с ухудшением погоды.
"В городе сегодня ожидается сильный дождь - для поездок используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, дождь с грозой и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до конца дня", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также столичный дептранс порекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, для поездок по городу использовать метро.
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