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Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт
Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 04.08.2025
Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт
Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в понедельник в связи с ухудшением погоды. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:10:00+03:00
2025-08-04T08:10:00+03:00
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общество
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ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в понедельник в связи с ухудшением погоды. "В городе сегодня ожидается сильный дождь - для поездок используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, дождь с грозой и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до конца дня", - говорится в Telegram-канале ведомства. Также столичный дептранс порекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, для поездок по городу использовать метро.
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общество, москва, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Ливневые дожди и грозы в Москве
Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт
Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт из-за дождя