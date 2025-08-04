https://ria.ru/20250804/delo-2033303548.html

В Тюмени завели дело после избиения участника СВО

В Тюмени завели дело после избиения участника СВО - РИА Новости, 04.08.2025

В Тюмени завели дело после избиения участника СВО

Дело о покушении на убийство завели в Тюмени после того, как в местных пабликах появились сообщения, что на улице Челюскинцев у бара группа мужчин избила... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:41:00+03:00

2025-08-04T16:41:00+03:00

2025-08-04T16:42:00+03:00

происшествия

тюмень

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Дело о покушении на убийство завели в Тюмени после того, как в местных пабликах появились сообщения, что на улице Челюскинцев у бара группа мужчин избила инвалида-участника СВО, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области. По сообщениям местных пабликов, участника специальной военной операции, передвигающегося на костылях из-за ампутированной ноги, 2 августа возле бара в Тюмени избила группа неизвестных после перепалки внутри заведения, охранники которого в конфликт, предположительно, не вмешивались. В полиции РИА Новости сообщили, что заявлений и сообщений по данному факту не поступало, опубликованная в сети информация проверяется. "Выявлена публикация, в которой сообщается, что на улице Челюскинцев в городе Тюмени неизвестные совершили противоправные действия в отношении участника специальной военной операции, передвигающегося на костылях… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК по региону.Отмечается, что следователь устанавливает участников инцидента, обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20250603/delo-2020611286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тюмень, тюменская область, россия