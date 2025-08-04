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В Тюмени завели дело после избиения участника СВО - РИА Новости, 04.08.2025
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16:41 04.08.2025 (обновлено: 16:42 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/delo-2033303548.html
В Тюмени завели дело после избиения участника СВО
В Тюмени завели дело после избиения участника СВО - РИА Новости, 04.08.2025
В Тюмени завели дело после избиения участника СВО
Дело о покушении на убийство завели в Тюмени после того, как в местных пабликах появились сообщения, что на улице Челюскинцев у бара группа мужчин избила... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:41:00+03:00
2025-08-04T16:42:00+03:00
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Дело о покушении на убийство завели в Тюмени после того, как в местных пабликах появились сообщения, что на улице Челюскинцев у бара группа мужчин избила инвалида-участника СВО, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области. По сообщениям местных пабликов, участника специальной военной операции, передвигающегося на костылях из-за ампутированной ноги, 2 августа возле бара в Тюмени избила группа неизвестных после перепалки внутри заведения, охранники которого в конфликт, предположительно, не вмешивались. В полиции РИА Новости сообщили, что заявлений и сообщений по данному факту не поступало, опубликованная в сети информация проверяется. &quot;Выявлена публикация, в которой сообщается, что на улице Челюскинцев в городе Тюмени неизвестные совершили противоправные действия в отношении участника специальной военной операции, передвигающегося на костылях… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы СУСК по региону.Отмечается, что следователь устанавливает участников инцидента, обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
В Тюмени завели дело после избиения участника СВО

В Тюмени возбудили дело о покушении на убийство инвалида-ветерана СВО около бара

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЮМЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Дело о покушении на убийство завели в Тюмени после того, как в местных пабликах появились сообщения, что на улице Челюскинцев у бара группа мужчин избила инвалида-участника СВО, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.
По сообщениям местных пабликов, участника специальной военной операции, передвигающегося на костылях из-за ампутированной ноги, 2 августа возле бара в Тюмени избила группа неизвестных после перепалки внутри заведения, охранники которого в конфликт, предположительно, не вмешивались. В полиции РИА Новости сообщили, что заявлений и сообщений по данному факту не поступало, опубликованная в сети информация проверяется.
«

"Выявлена публикация, в которой сообщается, что на улице Челюскинцев в городе Тюмени неизвестные совершили противоправные действия в отношении участника специальной военной операции, передвигающегося на костылях… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК по региону.

Отмечается, что следователь устанавливает участников инцидента, обстоятельства и причины произошедшего.
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