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Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат - РИА Новости, 04.08.2025
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13:23 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/delo-2033244517.html
Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат
Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат - РИА Новости, 04.08.2025
Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат
Дело депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер на протяжении всех судебных заседаний рассыпалось, поскольку политику предъявляли... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:23:00+03:00
2025-08-04T13:23:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
марина таубер
илан шор
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Дело депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер на протяжении всех судебных заседаний рассыпалось, поскольку политику предъявляли обвинения даже за те периоды, когда она находилась в тюрьме, заявила в понедельник депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Оглашение приговора по делу Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил в понедельник РИА Новости ее адвокат Сергей Морару. "На протяжении всех судебных заседаний это дело просто рассыпалось, потому что Марине Таубер были предъявлены обвинения за те периоды, когда она даже находилась в тюрьме. Оказывается, находясь в 13-й тюрьме, она занималась незаконным финансированием и организовывала митинги. И, кроме того, главного свидетеля прокуратуры даже не доставили в суд для дачи показаний. О чем это говорит? Это говорит о том, что дело по Марине Таубер, по незаконному финансированию партии шито белыми нитками", - сказала Апостолова журналистам. Депутат отметила, что судебная юстиция в Молдавии отсутствует, потому что она находится под колпаком правящего в стране режима. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250804/tauber-2033180267.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, марина таубер, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Марина Таубер, Илан Шор, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат

Апостолова: дело Таубер рассыпалось на протяжении всех судебных заседаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Дело депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер на протяжении всех судебных заседаний рассыпалось, поскольку политику предъявляли обвинения даже за те периоды, когда она находилась в тюрьме, заявила в понедельник депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Оглашение приговора по делу Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил в понедельник РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.
Митинг в поддержку депутата от оппозиционного блока Победа Марины Таубер в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Кишиневе проходит митинг в поддержку Таубер
09:43
"На протяжении всех судебных заседаний это дело просто рассыпалось, потому что Марине Таубер были предъявлены обвинения за те периоды, когда она даже находилась в тюрьме. Оказывается, находясь в 13-й тюрьме, она занималась незаконным финансированием и организовывала митинги. И, кроме того, главного свидетеля прокуратуры даже не доставили в суд для дачи показаний. О чем это говорит? Это говорит о том, что дело по Марине Таубер, по незаконному финансированию партии шито белыми нитками", - сказала Апостолова журналистам.
Депутат отметила, что судебная юстиция в Молдавии отсутствует, потому что она находится под колпаком правящего в стране режима.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМарина ТауберИлан ШорЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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