В Белгородской области семилетняя девочка на автомобиле сбила мужчину
В Старом Осколе 7-летняя девочка на автомобиле сбила 45-летнего мужчину
© Фото : Госавтоинспекция Белгородской области/TelegramПоследствия ДТП с участием автомобиля, которым управляла 7-летняя девочка
Последствия ДТП с участием автомобиля, которым управляла 7-летняя девочка
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БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Старом Осколе, в котором 7-летняя девочка, управляя автомобилем, сбила 45-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
"Около 18 часов 26 минут 4 августа во дворе дома № 56 микрорайона Олимпийский в городе Старый Оскол автомобиль "Лада Веста" при движении задним ходом совершил наезд на 45-летнего мужчину, а впоследствии на скамейку и два припаркованных автомобиля. В результате пешеход с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительно установлено, что автомобилем "Лада Веста" управляла 7-летняя девочка", — говорится в сообщении УМВД.
Уточняется, что в момент происшествия на пассажирском сидении находился отец девочки, 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве добавили, что возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП России за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего. Также рассматривается возможность привлечения отца к ответственности по статье 12.7 за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления.
"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекторы призывают родителей не допускать к управлению транспортными средствами детей, не имеющих такого права и навыков", — отметили в УМВД.