https://ria.ru/20250804/chp-2033367029.html

Обвалившийся в Туапсинском районе мост построят заново

Обвалившийся в Туапсинском районе мост построят заново - РИА Новости, 04.08.2025

Обвалившийся в Туапсинском районе мост построят заново

Обвалившийся на фоне непогоды мост через реку Шапсухо в селе Лермонтово Туапсинского района построят заново, работы начнутся в середине августа, сообщил в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:24:00+03:00

2025-08-04T23:24:00+03:00

2025-08-04T23:24:00+03:00

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Обвалившийся на фоне непогоды мост через реку Шапсухо в селе Лермонтово Туапсинского района построят заново, работы начнутся в середине августа, сообщил в официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее глава региона, комментируя ситуацию с сильными ливнями в Туапсинском районе, рассказал, что в Лермонтово смыло мост, который был в аварийном состоянии. Следственный комитет сообщил в понедельник, что по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. "Что касается моста через реку Шапсухо в Лермонтово — построим его заново, к работам приступят уже в середине августа. Сейчас приведем в порядок существующую объездную дорогу, которой смогут пользоваться жители", - написал Кондратьев. Глава Кубани отметил, что в населенных пунктах Туапсинского округа восстанавливают подачу электроэнергии и воды. "В населенных пунктах Туапсинского округа продолжается работа над восстановлением подачи электроэнергии. В ближайшее время подключат все дома. Главным вопросом жителей села Лермонтово остается водоснабжение. Мой заместитель Евгений Пергун заверил, что часть населенного пункта с водой уже будет к завтрашнему дню, оставшаяся часть — к вечеру 7 августа, как восстановят центральную сеть", - добавил Кондратьев. До этого времени воду для жителей будут подвозить, напомнил губернатор. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило 3 августа, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. В Туапсинском округе после непогоды был введен режим ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250728/most-2031956887.html

туапсинский район

краснодарский край

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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)