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Обвалившийся в Туапсинском районе мост построят заново - РИА Новости, 04.08.2025
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23:24 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/chp-2033367029.html
Обвалившийся в Туапсинском районе мост построят заново
Обвалившийся в Туапсинском районе мост построят заново - РИА Новости, 04.08.2025
Обвалившийся в Туапсинском районе мост построят заново
Обвалившийся на фоне непогоды мост через реку Шапсухо в селе Лермонтово Туапсинского района построят заново, работы начнутся в середине августа, сообщил в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:24:00+03:00
2025-08-04T23:24:00+03:00
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Обвалившийся на фоне непогоды мост через реку Шапсухо в селе Лермонтово Туапсинского района построят заново, работы начнутся в середине августа, сообщил в официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее глава региона, комментируя ситуацию с сильными ливнями в Туапсинском районе, рассказал, что в Лермонтово смыло мост, который был в аварийном состоянии. Следственный комитет сообщил в понедельник, что по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. "Что касается моста через реку Шапсухо в Лермонтово — построим его заново, к работам приступят уже в середине августа. Сейчас приведем в порядок существующую объездную дорогу, которой смогут пользоваться жители", - написал Кондратьев. Глава Кубани отметил, что в населенных пунктах Туапсинского округа восстанавливают подачу электроэнергии и воды. "В населенных пунктах Туапсинского округа продолжается работа над восстановлением подачи электроэнергии. В ближайшее время подключат все дома. Главным вопросом жителей села Лермонтово остается водоснабжение. Мой заместитель Евгений Пергун заверил, что часть населенного пункта с водой уже будет к завтрашнему дню, оставшаяся часть — к вечеру 7 августа, как восстановят центральную сеть", - добавил Кондратьев. До этого времени воду для жителей будут подвозить, напомнил губернатор. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило 3 августа, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. В Туапсинском округе после непогоды был введен режим ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250728/most-2031956887.html
туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Обвалившийся в Туапсинском районе мост построят заново

Кондратьев: мост через реку Шапсухо в Туапсинском районе построят заново

© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко | Перейти в медиабанкПодтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко
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Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Обвалившийся на фоне непогоды мост через реку Шапсухо в селе Лермонтово Туапсинского района построят заново, работы начнутся в середине августа, сообщил в официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее глава региона, комментируя ситуацию с сильными ливнями в Туапсинском районе, рассказал, что в Лермонтово смыло мост, который был в аварийном состоянии. Следственный комитет сообщил в понедельник, что по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.
"Что касается моста через реку Шапсухо в Лермонтово — построим его заново, к работам приступят уже в середине августа. Сейчас приведем в порядок существующую объездную дорогу, которой смогут пользоваться жители", - написал Кондратьев.
Глава Кубани отметил, что в населенных пунктах Туапсинского округа восстанавливают подачу электроэнергии и воды.
"В населенных пунктах Туапсинского округа продолжается работа над восстановлением подачи электроэнергии. В ближайшее время подключат все дома. Главным вопросом жителей села Лермонтово остается водоснабжение. Мой заместитель Евгений Пергун заверил, что часть населенного пункта с водой уже будет к завтрашнему дню, оставшаяся часть — к вечеру 7 августа, как восстановят центральную сеть", - добавил Кондратьев.
До этого времени воду для жителей будут подвозить, напомнил губернатор.
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило 3 августа, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. В Туапсинском округе после непогоды был введен режим ЧС муниципального характера.
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ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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