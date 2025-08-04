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Часть пострадавших в ДТП с поездом в Ленобласти разместили в гостинице - РИА Новости, 04.08.2025
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15:22 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/chp-2033285717.html
Часть пострадавших в ДТП с поездом в Ленобласти разместили в гостинице
Часть пострадавших в ДТП с поездом в Ленобласти разместили в гостинице - РИА Новости, 04.08.2025
Часть пострадавших в ДТП с поездом в Ленобласти разместили в гостинице
Часть группы паломников, которым не потребовалась госпитализация после ДТП с товарным поездом в Ленобласти, размещены в гостинице рядом с Александро-Свирским... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:22:00+03:00
2025-08-04T15:22:00+03:00
россия
санкт-петербургская митрополия
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Часть группы паломников, которым не потребовалась госпитализация после ДТП с товарным поездом в Ленобласти, размещены в гостинице рядом с Александро-Свирским монастырем, сообщает Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви. "Тяжело пострадавших отправили вертолетом в Ленинградскую областную больницу, средней и легкой тяжести – в Лодейнопольскую больницу. Остальных паломников принял Александро-Свирский монастырь. Братией монастыря был совершен молебен о здравии пострадавших", - сообщает митрополия в своем Telegram-канале. Добавляется, что паломников накормили обедом и разместили в гостинице недалеко от обители. "Планируется, что к вечеру за ними приедет автобус. По благословению наместника Александро-Свирского монастыря игумена Антония (Гутника) монахи обители отправятся в Лодейнопольскую больницу для духовной поддержки пострадавших", - уточнили в метрополии. Как ранее сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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россия, санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Санкт-Петербургская митрополия, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Часть пострадавших в ДТП с поездом в Ленобласти разместили в гостинице

РПЦ: часть пострадавших в ДТП с поездом в Ленобласти разместили в гостинице

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramРабота ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области
Работа ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Работа ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Часть группы паломников, которым не потребовалась госпитализация после ДТП с товарным поездом в Ленобласти, размещены в гостинице рядом с Александро-Свирским монастырем, сообщает Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви.
"Тяжело пострадавших отправили вертолетом в Ленинградскую областную больницу, средней и легкой тяжести – в Лодейнопольскую больницу. Остальных паломников принял Александро-Свирский монастырь. Братией монастыря был совершен молебен о здравии пострадавших", - сообщает митрополия в своем Telegram-канале.
Добавляется, что паломников накормили обедом и разместили в гостинице недалеко от обители. "Планируется, что к вечеру за ними приедет автобус. По благословению наместника Александро-Свирского монастыря игумена Антония (Гутника) монахи обители отправятся в Лодейнопольскую больницу для духовной поддержки пострадавших", - уточнили в метрополии.
Как ранее сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Сотрудник МЧС на месте ДТП в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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РоссияСанкт-Петербургская митрополияРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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