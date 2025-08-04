https://ria.ru/20250804/chislo-2033275949.html

Число автомобилей у Крымского моста увеличилось до 2,5 тысяч

Число автомобилей у Крымского моста увеличилось до 2,5 тысяч - РИА Новости, 04.08.2025

Число автомобилей у Крымского моста увеличилось до 2,5 тысяч

Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон увеличилось до 2,5 тысяч, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:49:00+03:00

2025-08-04T14:49:00+03:00

2025-08-04T18:22:00+03:00

авто

тамань (станица)

керчь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон увеличилось до 2,5 тысяч, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что в 12.00 мск в очереди на ручной досмотр с двух сторон моста находились 2135 транспортных средств. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2175 транспортных средств. Время ожидания - более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении на 14.00 мск понедельника. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество