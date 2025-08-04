https://ria.ru/20250804/chislo-2033194842.html

Число погибших от голода в Газе возросло до 180

Число погибших от голода в Газе возросло до 180 - РИА Новости, 04.08.2025

Число погибших от голода в Газе возросло до 180

Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 180 человек, включая 93 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:42:00+03:00

2025-08-04T10:42:00+03:00

2025-08-04T10:59:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 180 человек, включая 93 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в понедельник. "В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано пять случаев гибели людей от голода и недоедания. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 180, включая 93 детей", - говорится в заявлении ведомства. В свою очередь, пресс-служба властей сектора Газа сообщила, что на территорию сектора в воскресенье въехало всего 80 грузовиков с гуманитарной помощью. Основная их часть, как и предыдущие несколько колонн с гумпомощью, была разграблена при попустительстве израильских военных, говорится в опубликованном в соцсетях релизе.Минздрав сектора Газа 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Согласно опубликованному в конце июля отчету принятой в ООН Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), ключевые показатели недоедания в секторе Газа перешагнули пороговые значения, а в самом городе Газа зафиксировано состояние острого недоедания жителей. При этом в первой половине июля уровень недоедания стремительно вырос. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. После частичного возобновления поставок администрация сектора обвинила Израиль в намеренных попытках саботировать распределение гумпомощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически сеет хаос при распределении гумпомощи среди населения. Директор информационной службы правительства в Газе Исмаил ас-Савабита подтвердил РИА Новости 1 августа, что власти не видят улучшения гуманитарной ситуации после заявленных послаблений со стороны Израиля, поступающей помощи по-прежнему не хватает для 2,4 миллиона жителей. По оценкам властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии и топливе необходимо ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью.

https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html

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