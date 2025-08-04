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Чернышенко назвал число иностранных поездок в Россию в 2025 году
Чернышенко назвал число иностранных поездок в Россию в 2025 году - РИА Новости, 04.08.2025
Чернышенко назвал число иностранных поездок в Россию в 2025 году
Число поездок иностранных туристов в Россию за январь-май 2025 года выросло на 14% и составило более 1,6 миллиона, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число поездок иностранных туристов в Россию за январь-май 2025 года выросло на 14% и составило более 1,6 миллиона, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Также с января по май текущего года более 1,6 миллиона поездок совершили иностранные туристы – это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 14%", - сказал Чернышенко.Он уточнил, что среди стран дальнего зарубежья, откуда приезжает наибольшее число туристов – Китай, Саудовская Аравия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Самые быстрорастущие направления въездного туризма – Оман (+140%), Индонезия (+126%), Малайзия (+107%), Саудовская Аравия (+61%).
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россия, саудовская аравия, китай, дмитрий чернышенко
Россия, Туризм, Саудовская Аравия, Китай, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко назвал число иностранных поездок в Россию в 2025 году
Чернышенко: число поездок иностранных туристов в Россию составило более 1,6 млн