https://ria.ru/20250804/chelovek-2033157995.html

Почти треть жертв теракта в "Крокусе" погибла от огнестрельных ран

Почти треть жертв теракта в "Крокусе" погибла от огнестрельных ран - РИА Новости, 04.08.2025

Почти треть жертв теракта в "Крокусе" погибла от огнестрельных ран

Сорок один человек из 147 погибших скончался из-за огнестрельного ранения в результате теракта в "Крокусе", следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T03:41:00+03:00

2025-08-04T03:41:00+03:00

2025-08-04T03:41:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

московский городской суд

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сорок один человек из 147 погибших скончался из-за огнестрельного ранения в результате теракта в "Крокусе", следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно данным судебно-медицинских экспертиз погибших, у 41 человека причиной смерти установлено огнестрельное ранение. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В итоге, погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд, который в понедельник начнет рассматривать уголовное дело по существу. Процесс будет проходить в здании апелляционного корпуса Мосгорсуда.

https://ria.ru/20250803/krokus-2033068970.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд