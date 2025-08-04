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Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы - РИА Новости, 04.08.2025
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23:39 04.08.2025 (обновлено: 23:51 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/chechnja-2033368370.html
Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы
Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы - РИА Новости, 04.08.2025
Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы
Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамент по... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:39:00+03:00
2025-08-04T23:51:00+03:00
в мире
палестина
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг — РИА Новости. Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительств Чечни. &quot;Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газа от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров&quot;, — сообщает департамент в своем Telegram-канале.Также в республике возобновляется сбор гуманитарной помощи. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал о том, что в республике временно приостановлены сборы для Палестины из-за отсутствия прозрачности и контроля при сборе средств.
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в мире, палестина, адам кадыров, ахмед дудаев
В мире, Палестина, Адам Кадыров, Ахмед Дудаев
Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров назначен куратором оказания помощи для Газы

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг — РИА Новости. Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительств Чечни.
«

"Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газа от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров", — сообщает департамент в своем Telegram-канале.

Также в республике возобновляется сбор гуманитарной помощи. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал о том, что в республике временно приостановлены сборы для Палестины из-за отсутствия прозрачности и контроля при сборе средств.
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