https://ria.ru/20250804/chechnja-2033368370.html

Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы

Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы - РИА Новости, 04.08.2025

Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы

Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамент по... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:39:00+03:00

2025-08-04T23:39:00+03:00

2025-08-04T23:51:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 4 авг — РИА Новости. Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительств Чечни. "Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газа от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров", — сообщает департамент в своем Telegram-канале.Также в республике возобновляется сбор гуманитарной помощи. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал о том, что в республике временно приостановлены сборы для Палестины из-за отсутствия прозрачности и контроля при сборе средств.

https://ria.ru/20250327/kadyrov-2007770880.html

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, адам кадыров, ахмед дудаев