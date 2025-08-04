https://ria.ru/20250804/britaniya-2033354635.html
Умерла первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон
Умерла первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон - РИА Новости, 04.08.2025
Умерла первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон
Стелла Римингтон, которая в 1992 году возглавила британскую контрразведку МИ-5, став первой в мире женщиной во главе спецслужбы, скончалась в Великобритании в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:12:00+03:00
2025-08-04T21:12:00+03:00
2025-08-04T21:12:00+03:00
в мире
великобритания
северная ирландия
джеймс бонд
джуди денч
ми-5
совершенно секретно
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033353901_0:110:1863:1157_1920x0_80_0_0_b98acbd429f243789ba4ff1bd8e12fb5.jpg
ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Стелла Римингтон, которая в 1992 году возглавила британскую контрразведку МИ-5, став первой в мире женщиной во главе спецслужбы, скончалась в Великобритании в возрасте 90 лет, сообщает телеканал Sky со ссылкой на семью умершей. Как передает телеканал, Римингтон умерла "в окружении своей любимой семьи и собак и до последнего вздоха решительно держалась за жизнь, которую любила". Согласно данным на сайте МИ-5, Римингтон поступила на службу в 1969 году и работала на различных должностях, занимаясь в том числе борьбой с подрывной деятельностью и терроризмом. Она была назначена главой МИ-5 в 1992 году и занимала эту должность до своего ухода со службы в 1996 году. Она не только была первой главой контрразведки, названной публично, но и произвела общественный фурор, став первой женщиной в мире на посту главы разведслужбы. Под ее руководством МИ-5 занималась, в частности, борьбой с терроризмом в Северной Ирландии, где на тот момент продолжался конфликт между ирландскими республиканцами и лоялистами. После ухода на пенсию Римингтон стала автором нескольких романов о жизни разведки. Кроме того, в 2001 вышла ее автобиография "Совершенно секретно". Считается, что ее образ стал прототипом главы британской разведслужбы MИ-6 в фильмах о Джеймсе Бонде, которую сыграла британская актриса Джуди Денч.
великобритания
северная ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033353901_0:0:1863:1398_1920x0_80_0_0_7ace0380617282d95b82dcde48aa19f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, северная ирландия, джеймс бонд, джуди денч, ми-5, совершенно секретно
В мире, Великобритания, Северная Ирландия, Джеймс Бонд, Джуди Денч, Ми-5, Совершенно секретно
Умерла первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон
Первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон умерла в возрасте 90 лет