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Умерла первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон - РИА Новости, 04.08.2025
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21:12 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/britaniya-2033354635.html
Умерла первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон
Умерла первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон - РИА Новости, 04.08.2025
Умерла первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон
Стелла Римингтон, которая в 1992 году возглавила британскую контрразведку МИ-5, став первой в мире женщиной во главе спецслужбы, скончалась в Великобритании в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:12:00+03:00
2025-08-04T21:12:00+03:00
в мире
великобритания
северная ирландия
джеймс бонд
джуди денч
ми-5
совершенно секретно
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ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Стелла Римингтон, которая в 1992 году возглавила британскую контрразведку МИ-5, став первой в мире женщиной во главе спецслужбы, скончалась в Великобритании в возрасте 90 лет, сообщает телеканал Sky со ссылкой на семью умершей. Как передает телеканал, Римингтон умерла "в окружении своей любимой семьи и собак и до последнего вздоха решительно держалась за жизнь, которую любила". Согласно данным на сайте МИ-5, Римингтон поступила на службу в 1969 году и работала на различных должностях, занимаясь в том числе борьбой с подрывной деятельностью и терроризмом. Она была назначена главой МИ-5 в 1992 году и занимала эту должность до своего ухода со службы в 1996 году. Она не только была первой главой контрразведки, названной публично, но и произвела общественный фурор, став первой женщиной в мире на посту главы разведслужбы. Под ее руководством МИ-5 занималась, в частности, борьбой с терроризмом в Северной Ирландии, где на тот момент продолжался конфликт между ирландскими республиканцами и лоялистами. После ухода на пенсию Римингтон стала автором нескольких романов о жизни разведки. Кроме того, в 2001 вышла ее автобиография "Совершенно секретно". Считается, что ее образ стал прототипом главы британской разведслужбы MИ-6 в фильмах о Джеймсе Бонде, которую сыграла британская актриса Джуди Денч.
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в мире, великобритания, северная ирландия, джеймс бонд, джуди денч, ми-5, совершенно секретно
В мире, Великобритания, Северная Ирландия, Джеймс Бонд, Джуди Денч, Ми-5, Совершенно секретно
Умерла первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон

Первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон умерла в возрасте 90 лет

© AP Photo / Dave CaulkinСтелла Римингтон
Стелла Римингтон - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Dave Caulkin
Стелла Римингтон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Стелла Римингтон, которая в 1992 году возглавила британскую контрразведку МИ-5, став первой в мире женщиной во главе спецслужбы, скончалась в Великобритании в возрасте 90 лет, сообщает телеканал Sky со ссылкой на семью умершей.
Как передает телеканал, Римингтон умерла "в окружении своей любимой семьи и собак и до последнего вздоха решительно держалась за жизнь, которую любила".
Согласно данным на сайте МИ-5, Римингтон поступила на службу в 1969 году и работала на различных должностях, занимаясь в том числе борьбой с подрывной деятельностью и терроризмом. Она была назначена главой МИ-5 в 1992 году и занимала эту должность до своего ухода со службы в 1996 году. Она не только была первой главой контрразведки, названной публично, но и произвела общественный фурор, став первой женщиной в мире на посту главы разведслужбы. Под ее руководством МИ-5 занималась, в частности, борьбой с терроризмом в Северной Ирландии, где на тот момент продолжался конфликт между ирландскими республиканцами и лоялистами.
После ухода на пенсию Римингтон стала автором нескольких романов о жизни разведки. Кроме того, в 2001 вышла ее автобиография "Совершенно секретно".
Считается, что ее образ стал прототипом главы британской разведслужбы MИ-6 в фильмах о Джеймсе Бонде, которую сыграла британская актриса Джуди Денч.
 
В миреВеликобританияСеверная ИрландияДжеймс БондДжуди ДенчМи-5Совершенно секретно
 
 
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