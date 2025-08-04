Британия направит 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией
Guardian: Британия направит $132 миллиона на борьбу с нелегальной миграцией
© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Великобритании направят дополнительные 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш, сообщает газета Guardian со ссылкой на МВД страны.
"Министры потратят дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов (около 132 миллионов долларов – ред.) на меры по сдерживанию пересечений через Ла-Манш, в том числе в рамках соглашения (об обмене мигрантами – ред.) с Францией", - пишет издание.
По его данным, средства будут направлены на оплату работы дополнительных 300 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, а также на новое оборудование и технологии для усиления сбора данных о бандах, организующих незаконную перевозку мигрантов в Великобританию.
Ранее власти Британии сообщили, что более 25 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года, это стало рекордом на конец июля.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.