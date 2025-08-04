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Британия направит 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией - РИА Новости, 04.08.2025
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03:06 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/britanija-2033156438.html
Британия направит 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией
Британия направит 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией - РИА Новости, 04.08.2025
Британия направит 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией
Власти Великобритании направят дополнительные 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш, сообщает газета Guardian со ссылкой на МВД... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:06:00+03:00
2025-08-04T03:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Великобритании направят дополнительные 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш, сообщает газета Guardian со ссылкой на МВД страны. "Министры потратят дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов (около 132 миллионов долларов – ред.) на меры по сдерживанию пересечений через Ла-Манш, в том числе в рамках соглашения (об обмене мигрантами – ред.) с Францией", - пишет издание. По его данным, средства будут направлены на оплату работы дополнительных 300 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, а также на новое оборудование и технологии для усиления сбора данных о бандах, организующих незаконную перевозку мигрантов в Великобританию. Ранее власти Британии сообщили, что более 25 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года, это стало рекордом на конец июля. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
https://ria.ru/20250721/politsiya-2030344701.html
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в мире, великобритания, ла-манш
В мире, Великобритания, Ла-Манш
Британия направит 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией

Guardian: Британия направит $132 миллиона на борьбу с нелегальной миграцией

© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция
Мигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Великобритании направят дополнительные 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш, сообщает газета Guardian со ссылкой на МВД страны.
"Министры потратят дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов (около 132 миллионов долларов – ред.) на меры по сдерживанию пересечений через Ла-Манш, в том числе в рамках соглашения (об обмене мигрантами – ред.) с Францией", - пишет издание.
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По его данным, средства будут направлены на оплату работы дополнительных 300 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, а также на новое оборудование и технологии для усиления сбора данных о бандах, организующих незаконную перевозку мигрантов в Великобританию.
Ранее власти Британии сообщили, что более 25 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года, это стало рекордом на конец июля.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
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