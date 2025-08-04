https://ria.ru/20250804/braziliya-2033151432.html

"Мы свободны": президент Бразилии сделал заявление о США

"Мы свободны": президент Бразилии сделал заявление о США - РИА Новости, 04.08.2025

"Мы свободны": президент Бразилии сделал заявление о США

Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше и более свободна с экономической точкой зрения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T00:44:00+03:00

2025-08-04T00:44:00+03:00

2025-08-04T02:32:00+03:00

в мире

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дональд трамп

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше и более свободна с экономической точкой зрения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на общенациональном мероприятии."Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения мы гораздо более свободны", — сказал он.По его словам, попытки президента США Дональда Трампа использовать политический вопрос для экономического налогообложения неприемлемы.В среду президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.Бразильский лидер, в свою очередь, завил, что в случае введения США пошлин в отношении бразильских товаров не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, вместо этого страна сосредоточится на поиске других торговых партнеров.

https://ria.ru/20250802/braziliya-2032940092.html

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в мире, бразилия, сша, дональд трамп, луис инасиу лула да силва