"Мы свободны": президент Бразилии сделал заявление о США
Лула да Силва заявил о снижении зависимости Бразилии от США
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше и более свободна с экономической точкой зрения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на общенациональном мероприятии.
"Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения мы гораздо более свободны", — сказал он.
По его словам, попытки президента США Дональда Трампа использовать политический вопрос для экономического налогообложения неприемлемы.
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В среду президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
Бразильский лидер, в свою очередь, завил, что в случае введения США пошлин в отношении бразильских товаров не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, вместо этого страна сосредоточится на поиске других торговых партнеров.
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