https://ria.ru/20250804/bpla-2033321697.html

В Энергодаре провели спецоперацию для эвакуации раненого после атаки БПЛА

В Энергодаре провели спецоперацию для эвакуации раненого после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025

В Энергодаре провели спецоперацию для эвакуации раненого после атаки БПЛА

Для эвакуации раненого после атаки БПЛА ВСУ в Энергодаре Запорожской области в субботу пришлось организовать специальную операцию с использованием постов... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:58:00+03:00

2025-08-04T17:58:00+03:00

2025-08-04T17:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - РИА Новости. Для эвакуации раненого после атаки БПЛА ВСУ в Энергодаре Запорожской области в субботу пришлось организовать специальную операцию с использованием постов воздушного наблюдения и бронированного автомобиля, процесс длился около полутора часов, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Ранее власти города и региона сообщили, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки женщина погибла, мужчина получил осколочные ранения. Экстренные службы не смогли подъехать на место, так как в небе находилось еще несколько ударных дронов ВСУ. "Спасатели не смогли сразу прибыть на место и эвакуировать раненого из-за того, что в воздухе находилось несколько других БПЛА, которые были готовы атаковать прибывшие спасательные службы", - рассказал Пухов. Он отметил, что для эвакуации пришлось организовать специальную операцию, в ходе которой один из ударных БПЛА украинских боевиков был уничтожен силами поста воздушного наблюдения. "Людям, которые проводили эвакуацию раненого, им пришлось организовать пункты воздушного наблюдения, один из которых сумел один дрон сбить. Также был задействован бронеавтомобиль. Его подогнали к месту и смогли при его помощи эвакуировать раненого мужчину. Вся операция заняла около полутора часов", - рассказал Пухов. Он назвал такие атаки издевательством со стороны ВСУ над мирным населением и экстренными службами. "Это не просто атаки. Это издевательство над теми людьми, которые попадают под удары, и теми, кто пытается спасти пострадавших",- сказал Пухов.

https://ria.ru/20250804/kalibry-2033232106.html

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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия