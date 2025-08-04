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Операторы "Днепра" за сутки уничтожили до десяти блиндажей ВСУ
Операторы "Днепра" за сутки уничтожили до десяти блиндажей ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025
Операторы "Днепра" за сутки уничтожили до десяти блиндажей ВСУ
Операторы 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:42:00+03:00
2025-08-04T09:42:00+03:00
2025-08-04T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Операторы 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России. "За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов БПЛА было обнаружено и уничтожено до десяти укрепленных блиндажей с личным составом противника. Кроме того, в ходе операций были поражены другие важные цели: вражеская техника, средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигналов и прочие объекты инфраструктуры ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. "Работали в активном режиме, работали по блиндажам противника. Объективный контроль разведки скидывал нам координаты, где находилась живая сила противника в укрытии, и мы работали в активном темпе, уничтожив порядка десяти блиндажей за сутки", - рассказал журналистам старший оператор FPV-расчета с позывным "Рэйз". В Минобороны отметили, что FPV-дроны позволяют оперативно и точно наносить огневые удары по объектам ВСУ, что значительно снижает боевой потенциал противника и способствует продвижению российских штурмовых групп.
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033054186.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы "Днепра" за сутки уничтожили до десяти блиндажей ВСУ
Расчеты БПЛА за сутки уничтожили до 10 блиндажей ВСУ в Запорожской области