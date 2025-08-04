https://ria.ru/20250804/bpla-2033179941.html

Операторы "Днепра" за сутки уничтожили до десяти блиндажей ВСУ

Операторы "Днепра" за сутки уничтожили до десяти блиндажей ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025

Операторы "Днепра" за сутки уничтожили до десяти блиндажей ВСУ

Операторы 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:42:00+03:00

2025-08-04T09:42:00+03:00

2025-08-04T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Операторы 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России. "За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов БПЛА было обнаружено и уничтожено до десяти укрепленных блиндажей с личным составом противника. Кроме того, в ходе операций были поражены другие важные цели: вражеская техника, средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигналов и прочие объекты инфраструктуры ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. "Работали в активном режиме, работали по блиндажам противника. Объективный контроль разведки скидывал нам координаты, где находилась живая сила противника в укрытии, и мы работали в активном темпе, уничтожив порядка десяти блиндажей за сутки", - рассказал журналистам старший оператор FPV-расчета с позывным "Рэйз". В Минобороны отметили, что FPV-дроны позволяют оперативно и точно наносить огневые удары по объектам ВСУ, что значительно снижает боевой потенциал противника и способствует продвижению российских штурмовых групп.

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033054186.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)