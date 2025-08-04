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СМИ: в Китае совершенствуют БПЛА, учитывая уроки конфликта на Украине - РИА Новости, 04.08.2025
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06:57 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/bpla-2033164879.html
СМИ: в Китае совершенствуют БПЛА, учитывая уроки конфликта на Украине
СМИ: в Китае совершенствуют БПЛА, учитывая уроки конфликта на Украине - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ: в Китае совершенствуют БПЛА, учитывая уроки конфликта на Украине
Группа ученых-инженеров из Китая, учитывая уроки конфликта на Украине, предложила радикальное технологическое усовершенствование для боевых дронов, которое... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:57:00+03:00
2025-08-04T06:57:00+03:00
в мире
украина
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россия
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Группа ученых-инженеров из Китая, учитывая уроки конфликта на Украине, предложила радикальное технологическое усовершенствование для боевых дронов, которое может повысить их выживаемость почти до 90%, пишет издание South China Morning Post. Как отмечает издание, китайские учёные "извлекли уроки из конфликта на Украине и предложили модернизацию беспилотников Народно-освободительной армии Китая". В основе задумки группы инженеров из Северо-Западного политехнического университета в Сиане лежит инновационная концепция: установка компактных боковых ракетных ускорителей на малых и средних беспилотниках, чтобы они могли выполнять мгновенные маневры с высокой перегрузкой в последние секунды "перед столкновением с ракетой". Исследователи, как пишет газета, проверили свою модель в ходе тысяч боевых симуляций и обнаружили, что их алгоритм уклонения способен выполнять сложные составные манёвры, максимально увеличивая способность дронов уклоняться от систем обороны. "Система продемонстрировала значительное повышение уровня выживаемости, превысившее 87%", - пишет издание со ссылкой на результаты цифрового моделирования, проведенного инженерами. Концепция основана на трёх важнейших принципах. Во-первых, это точный расчет времени: ускоритель должен сработать за одну-две секунды до столкновения, чтобы изменить траекторию, и при этом "лишить ракету времени на корректировку". Во-вторых - целеуказание: система должна определить, следует ли ей набирать высоту, пикировать или уходить вбок, "основываясь на векторе подхода ракеты". И наконец - тяга: ускорители должны создавать ускорение не менее 16G, обеспечивая резкое, дезориентирующее изменение траектории полёта. Газета отмечает, что силы, возникающие при активации ускорителя, должны быть идеально синхронизированы с работой рулевых поверхностей дрона и бортового программного обеспечения, в противном случае мощная тяга может привести к потере управления дроном или его разрушению в воздухе. По словам инженеров, китайские военные аналитики, изучив конфликт на Украине и в других регионах мира, сегодня "предъявляют более высокие требования к способности уклоняться от атак и выживаемости БПЛА". "В современных войнах, включая конфликт между Россией и Украиной, воюющие стороны широко используют дроны для разведки и воздушного боя, что делает их всё более важными на поле боя", - приводит издание слова Би Вэньхао, возглавляющего группу инженеров. В конфликте на Украине, где беспилотники уже доказали свою ключевую роль в сборе разведданных и высокоточных атаках, столь масштабное повышение выживаемости "может кардинально изменить характер воздушной войны", отмечает газета.
https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2032938075.html
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в мире, украина, китай, россия, народно-освободительная армия китая
В мире, Украина, Китай, Россия, Народно-освободительная армия Китая
СМИ: в Китае совершенствуют БПЛА, учитывая уроки конфликта на Украине

SCMP: инженеры из КНР совершенствуют БПЛА, учитывая уроки конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Группа ученых-инженеров из Китая, учитывая уроки конфликта на Украине, предложила радикальное технологическое усовершенствование для боевых дронов, которое может повысить их выживаемость почти до 90%, пишет издание South China Morning Post.
Как отмечает издание, китайские учёные "извлекли уроки из конфликта на Украине и предложили модернизацию беспилотников Народно-освободительной армии Китая".
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ
2 августа, 03:08
В основе задумки группы инженеров из Северо-Западного политехнического университета в Сиане лежит инновационная концепция: установка компактных боковых ракетных ускорителей на малых и средних беспилотниках, чтобы они могли выполнять мгновенные маневры с высокой перегрузкой в последние секунды "перед столкновением с ракетой".
Исследователи, как пишет газета, проверили свою модель в ходе тысяч боевых симуляций и обнаружили, что их алгоритм уклонения способен выполнять сложные составные манёвры, максимально увеличивая способность дронов уклоняться от систем обороны.
"Система продемонстрировала значительное повышение уровня выживаемости, превысившее 87%", - пишет издание со ссылкой на результаты цифрового моделирования, проведенного инженерами.
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Французские компании начнут производить дроны на Украине, заявил Зеленский
21 июля, 17:13
Концепция основана на трёх важнейших принципах. Во-первых, это точный расчет времени: ускоритель должен сработать за одну-две секунды до столкновения, чтобы изменить траекторию, и при этом "лишить ракету времени на корректировку". Во-вторых - целеуказание: система должна определить, следует ли ей набирать высоту, пикировать или уходить вбок, "основываясь на векторе подхода ракеты". И наконец - тяга: ускорители должны создавать ускорение не менее 16G, обеспечивая резкое, дезориентирующее изменение траектории полёта.
Газета отмечает, что силы, возникающие при активации ускорителя, должны быть идеально синхронизированы с работой рулевых поверхностей дрона и бортового программного обеспечения, в противном случае мощная тяга может привести к потере управления дроном или его разрушению в воздухе.
По словам инженеров, китайские военные аналитики, изучив конфликт на Украине и в других регионах мира, сегодня "предъявляют более высокие требования к способности уклоняться от атак и выживаемости БПЛА".
"В современных войнах, включая конфликт между Россией и Украиной, воюющие стороны широко используют дроны для разведки и воздушного боя, что делает их всё более важными на поле боя", - приводит издание слова Би Вэньхао, возглавляющего группу инженеров.
В конфликте на Украине, где беспилотники уже доказали свою ключевую роль в сборе разведданных и высокоточных атаках, столь масштабное повышение выживаемости "может кардинально изменить характер воздушной войны", отмечает газета.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо
23 июля, 07:22
 
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