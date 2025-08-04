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Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии
Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии - РИА Новости, 04.08.2025
Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии
BP открыла крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение в Бразилии. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:57:00+03:00
2025-08-04T14:57:00+03:00
2025-08-04T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. BP открыла крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение в Бразилии."Мы рады объявить об этом важном открытии на месторождении Bumerangue, крупнейшем для BP за 25 лет", — сказано в сообщении компании.Отмечается, что разведочную скважину пробурили в бассейне Сантос, в 404 километрах от Рио-де-Жанейро на глубине 2372 метра. Общая глубина скважины составила 5855 метров.BP также сообщила о начале лабораторных исследований, которые позволят получить более полные данные о потенциале Bumerangue. Компания владеет ста процентами месторождения.Уточняется также, что BP планирует увеличить объемы добычи нефти в мире до 2,3–2,5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году.
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bp plc., бразилия, экономика, рио-де-жанейро (город), в мире
BP Plc., Бразилия, Экономика, Рио-де-Жанейро (город), В мире
Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии
BP открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение