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Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии - РИА Новости, 04.08.2025
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14:57 04.08.2025 (обновлено: 17:03 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/bp-2033279474.html
Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии
Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии - РИА Новости, 04.08.2025
Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии
BP открыла крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение в Бразилии. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:57:00+03:00
2025-08-04T17:03:00+03:00
bp plc.
бразилия
экономика
рио-де-жанейро (город)
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. BP открыла крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение в Бразилии."Мы рады объявить об этом важном открытии на месторождении Bumerangue, крупнейшем для BP за 25 лет", — сказано в сообщении компании.Отмечается, что разведочную скважину пробурили в бассейне Сантос, в 404 километрах от Рио-де-Жанейро на глубине 2372 метра. Общая глубина скважины составила 5855 метров.BP также сообщила о начале лабораторных исследований, которые позволят получить более полные данные о потенциале Bumerangue. Компания владеет ста процентами месторождения.Уточняется также, что BP планирует увеличить объемы добычи нефти в мире до 2,3–2,5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году.
https://ria.ru/20250804/kitay-2033163581.html
бразилия
рио-де-жанейро (город)
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bp plc., бразилия, экономика, рио-де-жанейро (город), в мире
BP Plc., Бразилия, Экономика, Рио-де-Жанейро (город), В мире
Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии

BP открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска одного из заправочных комплексов BP
Вывеска одного из заправочных комплексов BP - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска одного из заправочных комплексов BP. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. BP открыла крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение в Бразилии.
"Мы рады объявить об этом важном открытии на месторождении Bumerangue, крупнейшем для BP за 25 лет", — сказано в сообщении компании.
Отмечается, что разведочную скважину пробурили в бассейне Сантос, в 404 километрах от Рио-де-Жанейро на глубине 2372 метра. Общая глубина скважины составила 5855 метров.
BP также сообщила о начале лабораторных исследований, которые позволят получить более полные данные о потенциале Bumerangue. Компания владеет ста процентами месторождения.
Уточняется также, что BP планирует увеличить объемы добычи нефти в мире до 2,3–2,5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году.
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