https://ria.ru/20250804/borrel-2033304142.html

Боррель обвинил Европу в гибели мирного населения в Газе

Боррель обвинил Европу в гибели мирного населения в Газе - РИА Новости, 04.08.2025

Боррель обвинил Европу в гибели мирного населения в Газе

Европа несет ответственность за гибель мирного населения в Газе, так как поставляет Израилю снаряды, использующиеся им в конфликте, считает заявил бывший... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:44:00+03:00

2025-08-04T16:44:00+03:00

2025-08-04T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Европа несет ответственность за гибель мирного населения в Газе, так как поставляет Израилю снаряды, использующиеся им в конфликте, считает заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. "В какой-то степени, да. Треть бомб, падающих на Газу, производятся в Европе. И всё больше ощущается, что бездействие начинает возлагать на нас ответственность за происходящее", - заявил Боррель в интервью изданию EUobserver на вопрос о том, несет ли Европа ответственность за гибель мирного населения в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250803/gaza-2033133069.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033300092.html

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в мире, израиль, европа, ливан, жозеп боррель, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году