https://ria.ru/20250804/bolnitsa-2033270497.html

Пушилин рассказал о мерах по повышению качества медобслуживания в ДНР

Пушилин рассказал о мерах по повышению качества медобслуживания в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025

Пушилин рассказал о мерах по повышению качества медобслуживания в ДНР

Власти ДНР прилагают усилия по ускорения строительства сосудистого центра в Макеевке, для решения вопроса нехватки узкопрофильных специалистов в районы выезжает РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:35:00+03:00

2025-08-04T14:35:00+03:00

2025-08-04T14:35:00+03:00

общество

донецкая народная республика

россия

макеевка

владимир путин

денис пушилин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти ДНР прилагают усилия по ускорения строительства сосудистого центра в Макеевке, для решения вопроса нехватки узкопрофильных специалистов в районы выезжает "Патруль здоровья", его услугами воспользовались уже 30 тысяч человек, сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Денис Пушилин. В понедельник Путин принял с докладом главу ДНР. "Что касается медицины. Вы совсем недавно открывали сосудистый центр в Донецке, (Республиканская клиническая - ред.) больница имени Калинина. Она продолжает развиваться. Но, помимо этого, конечно, мы сейчас ускоряем, насколько возможно, еще сосудистый центр в Макеевке. Скажу, что уделять внимание в этой части, скажем так, с инфарктами, с инсультами у нас в приоритете, потому что у нас сейчас повышенное по статистике значение, которое необходимо снижать, и сосудистые центры, конечно, в этом помогут, рассредоточат. Причем Донецко-Макеевская агломерация достаточно большая, и здесь, конечно, есть над чем поработать", - сказал Пушилин. Он отметил, что в республике не хватает узкопрофильных специалистов, поэтому запустили медицинский "Патруль здоровья", врачи которого выезжают во все муниципалиты, включая малые населенные пункты. "Уже более 30 тысяч (врачей - ред.) посмотрели, провели работу с пациентами… Будем продолжать, пока не решим вопрос с дефицитом. Мы обучаем - медицинский университет у нас очень хорошие выпускает кадры. Честно - приходится бороться за выпускников с другими регионами, но находим возможности, и с предоставлением дополнительных возможностей. Выпускники должны оставаться в республике. Но опять же это нужно делать всеми доступными нам способами. Здесь вам спасибо большое за поддержку, у нас в медицине совершенно по-другому сейчас выглядит ситуация. Но есть еще над чем работать, это мы будем продолжать", - заверил Пушилин. Глава ДНР уточнил, что до конца этого года в сельской местности планируется построить и открыть 18 фельдшерско-акушерских пунктов.

https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html

https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

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общество, донецкая народная республика, россия, макеевка, владимир путин, денис пушилин