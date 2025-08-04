Пушилин рассказал о мерах по повышению качества медобслуживания в ДНР
Пушилин: в ДНР пытаются ускорить строительство сосудистого центра в Макеевке
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти ДНР прилагают усилия по ускорения строительства сосудистого центра в Макеевке, для решения вопроса нехватки узкопрофильных специалистов в районы выезжает "Патруль здоровья", его услугами воспользовались уже 30 тысяч человек, сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Денис Пушилин.
"Что касается медицины. Вы совсем недавно открывали сосудистый центр в Донецке, (Республиканская клиническая - ред.) больница имени Калинина. Она продолжает развиваться. Но, помимо этого, конечно, мы сейчас ускоряем, насколько возможно, еще сосудистый центр в Макеевке. Скажу, что уделять внимание в этой части, скажем так, с инфарктами, с инсультами у нас в приоритете, потому что у нас сейчас повышенное по статистике значение, которое необходимо снижать, и сосудистые центры, конечно, в этом помогут, рассредоточат. Причем Донецко-Макеевская агломерация достаточно большая, и здесь, конечно, есть над чем поработать", - сказал Пушилин.
Он отметил, что в республике не хватает узкопрофильных специалистов, поэтому запустили медицинский "Патруль здоровья", врачи которого выезжают во все муниципалиты, включая малые населенные пункты.
"Уже более 30 тысяч (врачей - ред.) посмотрели, провели работу с пациентами… Будем продолжать, пока не решим вопрос с дефицитом. Мы обучаем - медицинский университет у нас очень хорошие выпускает кадры. Честно - приходится бороться за выпускников с другими регионами, но находим возможности, и с предоставлением дополнительных возможностей. Выпускники должны оставаться в республике. Но опять же это нужно делать всеми доступными нам способами. Здесь вам спасибо большое за поддержку, у нас в медицине совершенно по-другому сейчас выглядит ситуация. Но есть еще над чем работать, это мы будем продолжать", - заверил Пушилин.
Глава ДНР уточнил, что до конца этого года в сельской местности планируется построить и открыть 18 фельдшерско-акушерских пунктов.