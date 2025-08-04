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ПВО за сутки сбила 120 беспилотников - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 04.08.2025 (обновлено: 12:34 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033233123.html
ПВО за сутки сбила 120 беспилотников
ПВО за сутки сбила 120 беспилотников - РИА Новости, 04.08.2025
ПВО за сутки сбила 120 беспилотников
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 120 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:30:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 120 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 120 беспилотников

Минобороны сообщило о 120 сбитых украинских беспилотниках

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 120 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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