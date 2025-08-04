https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033233123.html
ПВО за сутки сбила 120 беспилотников
ПВО за сутки сбила 120 беспилотников - РИА Новости, 04.08.2025
ПВО за сутки сбила 120 беспилотников
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 120 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:30:00+03:00
2025-08-04T12:30:00+03:00
2025-08-04T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 120 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 120 беспилотников
Минобороны сообщило о 120 сбитых украинских беспилотниках