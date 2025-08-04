https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033166638.html

ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник ВСУ

ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025

ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:25:00+03:00

2025-08-04T07:25:00+03:00

2025-08-04T09:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны. "В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 5:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве. Так, российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250804/vsu-2033158673.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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