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ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 04.08.2025 (обновлено: 09:24 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033166638.html
ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник ВСУ
ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025
ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:25:00+03:00
2025-08-04T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны. "В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 5:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве. Так, российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250804/vsu-2033158673.html
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безопасность, волгоградская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, республика крым, белгородская область, московская область (подмосковье), рязанская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Белгородская область, Московская область (Подмосковье), Рязанская область, Брянская область

ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 5:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.
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Так, российские военные сбили:
  • 18 БПЛА — над акваторией Черного моря;
  • 12 — над Воронежской областью;
  • 11 — над Крымом;
  • восемь — над Белгородской областью;
  • шесть — над Волгоградской;
  • по два — над Брянской и Ростовской областями;
  • по одному — над Московским регионом и Рязанской областью.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолгоградская областьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воронежская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБелгородская областьМосковская область (Подмосковье)Рязанская областьБрянская область
 
 
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