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ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:16 04.08.2025 (обновлено: 08:29 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033165815.html
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 04.08.2025
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
Средства ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник, из них 18 - над акваторией Чёрного моря, 11 - над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:16:00+03:00
2025-08-04T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник, из них 18 - над акваторией Чёрного моря, 11 - над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в понедельник."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 12 – над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Республики Крым, восемь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Московского региона и один – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033162680.html
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россия, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

Средства ПВО сбили ночью над российскими регионами 61 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник, из них 18 - над акваторией Чёрного моря, 11 - над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 12 – над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Республики Крым, восемь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Московского региона и один – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская область
 
 
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