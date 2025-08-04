https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033165815.html
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 04.08.2025
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
Средства ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник, из них 18 - над акваторией Чёрного моря, 11 - над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:16:00+03:00
2025-08-04T07:16:00+03:00
2025-08-04T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник, из них 18 - над акваторией Чёрного моря, 11 - над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в понедельник."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 12 – над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Республики Крым, восемь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Московского региона и один – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033162680.html
россия
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
Средства ПВО сбили ночью над российскими регионами 61 БПЛА