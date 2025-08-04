https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033165815.html

ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 04.08.2025

ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

Средства ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник, из них 18 - над акваторией Чёрного моря, 11 - над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:16:00+03:00

2025-08-04T07:16:00+03:00

2025-08-04T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

воронежская область

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник, из них 18 - над акваторией Чёрного моря, 11 - над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в понедельник."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 12 – над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Республики Крым, восемь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Московского региона и один – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033162680.html

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россия, воронежская область