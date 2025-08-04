https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033162680.html
В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников
В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 04.08.2025
В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников
Атаку БПЛА отразили ночью в Тарасовском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:54:00+03:00
2025-08-04T05:54:00+03:00
2025-08-04T05:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
шолоховский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили ночью в Тарасовском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."Ночью наши военные отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Тарасовском и Шолоховском районах. По оперативным данным, обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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ростовская область, шолоховский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Шолоховский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников
Слюсарь: силы ПВО ночью отразили атаку беспилотников в Ростовской области