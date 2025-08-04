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В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции
В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции - РИА Новости, 04.08.2025
В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции
Силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:52:00+03:00
2025-08-04T05:52:00+03:00
2025-08-04T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
происшествия
иловлинский район
фролово
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Иловля и близлежащих населенных пунктов", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале областной администрации.Отмечается, что зафиксированы очаги возгорания сухой травы, которые быстро устраняются пожарными."Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033162680.html
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волгоградская область, происшествия, иловлинский район, фролово, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Происшествия, Иловлинский район, Фролово, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции
Силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область