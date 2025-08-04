https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033162590.html

В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции

В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции - РИА Новости, 04.08.2025

В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции

Силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:52:00+03:00

2025-08-04T05:52:00+03:00

2025-08-04T08:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоградская область

происшествия

иловлинский район

фролово

андрей бочаров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Иловля и близлежащих населенных пунктов", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале областной администрации.Отмечается, что зафиксированы очаги возгорания сухой травы, которые быстро устраняются пожарными."Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033162680.html

https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033153863.html

волгоградская область

иловлинский район

фролово

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волгоградская область, происшествия, иловлинский район, фролово, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)