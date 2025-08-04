https://ria.ru/20250804/benzin-2033319615.html

ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже

ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже - РИА Новости, 04.08.2025

ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже до 17% с нынешних 15%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:46:00+03:00

2025-08-04T17:46:00+03:00

2025-08-04T17:56:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025104446_0:227:2833:1821_1920x0_80_0_0_ca498d1cf24cb8d1f6c183e4e85eca3b.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже до 17% с нынешних 15%, сообщили РИА Новости в ведомстве."ФАС России рассматривает вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже до 17%", - ответили в службе на вопрос агентства о необходимых мерах для стабилизации топливного рынка.Мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен, добавили в ФАС.Сейчас норматив продаж на бирже для автомобильного бензина составляет 15%, дизельного топлива - 16%.

https://ria.ru/20250804/ekonomika-2033291783.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)