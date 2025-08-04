https://ria.ru/20250804/benzin-2033319615.html
ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже
ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже - РИА Новости, 04.08.2025
ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже до 17% с нынешних 15%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:46:00+03:00
2025-08-04T17:46:00+03:00
2025-08-04T17:56:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже до 17% с нынешних 15%, сообщили РИА Новости в ведомстве."ФАС России рассматривает вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже до 17%", - ответили в службе на вопрос агентства о необходимых мерах для стабилизации топливного рынка.Мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен, добавили в ФАС.Сейчас норматив продаж на бирже для автомобильного бензина составляет 15%, дизельного топлива - 16%.
https://ria.ru/20250804/ekonomika-2033291783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже
ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже до 17 процентов